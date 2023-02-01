В Тюмени резко вырастет стоимость аренды маленьких квартир

Аренда студии в Тюмени обойдется в среднем в 16,5 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в Тюмени поднимется на 10-15 процентов в ближайшие два месяца. Такую информацию озвучил URA.RU источник в Тюменском объединении риэлторов. Рост станет итогом высокого спроса и общего увеличения цен.

«Аренда жилья малой площади увеличится, потому что это популярный, ходовой товар. Плюс люди понимают, что после сдачи квартиры ее придется хоть немного ремонтировать, а цены на строительные материалы сейчас никто не может предсказать», — поделился с URA.RU источник.

Аналитики агентства «Мир квартир» утверждают, что за год стоимость аренды такого жилья в Тюмени выросла почти на 10 процентов. При этом по средней цене Тюмень занимает 21 место в рейтинге городов с самой дорогой арендой «микрожилья». На первых позициях — Москва, Якутск и Сочи.

По данным сайта федерального агентства «Этажи», в Тюмени самую дешевую «микроквартиру» можно снять за 5 тыс. рублей в месяц. За самую дорогую просят 30 тыс. рублей — это квартира площадью 28 квадратных метров, расположенная на девятом этаже 18-этажного дома в заречной части Тюмени.

Ранее URA.RU рассказало о том, что аналитики «Авито» назвали причину роста популярности краткосрочной аренды жилья в Тюмени. А на рынке жилья комфорт-класса риэлторы в скором времени ожидают обвал цен.