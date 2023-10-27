27 октября 2023

Градсовет одобрил конечный облик пермской мегастройки для студентов

В градсовете Пермского края одобрили архитектурный облик межвузовского кампуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт строительства второй очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, кампус, урфу, строительство
Проект межвузовского кампуса в Перми прорабатывался с 2018 года (архивное фото) Фото:

В градостроительном совете Пермского края одобрили функциональные и планировочные решения, принятые в отношении межвузовского студенческого кампуса «Парма». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Решения по межвузовскому студенческому кампусу в Перми были представлены на заседании градостроительного совета Прикамья. После обсуждения участники встречи поддержали предложения архитекторов», — указано на сайте ведомства.

Разработчики хотят разместить в центре студенческого городка главное общественное пространство — «Площадь событий». Здесь будут проводиться различные тематические мероприятия для студентов и преподавателей. Территорию украсят зелеными насаждениями, рядом появится спортивная площадка. В корпусах разместят учебно-лабораторные пространства, технопарк, бассейн, конгресс-холл и жилые кварталы. Входные группы расположат напротив остановочных комплексов.

Межвузовский кампус построят в правом берегу Камы. Проект выиграл федеральный грант на сумму, превышающую 19 миллиардов рублей. Эскизную проект-концепцию объекта представили губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в конце сентября.

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В градостроительном совете Пермского края одобрили функциональные и планировочные решения, принятые в отношении межвузовского студенческого кампуса «Парма». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «Решения по межвузовскому студенческому кампусу в Перми были представлены на заседании градостроительного совета Прикамья. После обсуждения участники встречи поддержали предложения архитекторов», — указано на сайте ведомства. Разработчики хотят разместить в центре студенческого городка главное общественное пространство — «Площадь событий». Здесь будут проводиться различные тематические мероприятия для студентов и преподавателей. Территорию украсят зелеными насаждениями, рядом появится спортивная площадка. В корпусах разместят учебно-лабораторные пространства, технопарк, бассейн, конгресс-холл и жилые кварталы. Входные группы расположат напротив остановочных комплексов. Межвузовский кампус построят в правом берегу Камы. Проект выиграл федеральный грант на сумму, превышающую 19 миллиардов рублей. Эскизную проект-концепцию объекта представили губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в конце сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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