Градсовет одобрил конечный облик пермской мегастройки для студентов В градсовете Пермского края одобрили архитектурный облик межвузовского кампуса 28 октября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 + Проект межвузовского кампуса в Перми прорабатывался с 2018 года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В градостроительном совете Пермского края одобрили функциональные и планировочные решения, принятые в отношении межвузовского студенческого кампуса «Парма». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «Решения по межвузовскому студенческому кампусу в Перми были представлены на заседании градостроительного совета Прикамья. После обсуждения участники встречи поддержали предложения архитекторов», — указано на сайте ведомства. Разработчики хотят разместить в центре студенческого городка главное общественное пространство — «Площадь событий». Здесь будут проводиться различные тематические мероприятия для студентов и преподавателей. Территорию украсят зелеными насаждениями, рядом появится спортивная площадка. В корпусах разместят учебно-лабораторные пространства, технопарк, бассейн, конгресс-холл и жилые кварталы. Входные группы расположат напротив остановочных комплексов. Межвузовский кампус построят в правом берегу Камы. Проект выиграл федеральный грант на сумму, превышающую 19 миллиардов рублей. Эскизную проект-концепцию объекта представили губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в конце сентября. В градостроительном совете Пермского края одобрили функциональные и планировочные решения, принятые в отношении межвузовского студенческого кампуса «Парма». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. «Решения по межвузовскому студенческому кампусу в Перми были представлены на заседании градостроительного совета Прикамья. После обсуждения участники встречи поддержали предложения архитекторов», — указано на сайте ведомства. Разработчики хотят разместить в центре студенческого городка главное общественное пространство — «Площадь событий». Здесь будут проводиться различные тематические мероприятия для студентов и преподавателей. Территорию украсят зелеными насаждениями, рядом появится спортивная площадка. В корпусах разместят учебно-лабораторные пространства, технопарк, бассейн, конгресс-холл и жилые кварталы. Входные группы расположат напротив остановочных комплексов. Межвузовский кампус построят в правом берегу Камы. Проект выиграл федеральный грант на сумму, превышающую 19 миллиардов рублей. Эскизную проект-концепцию объекта представили губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в конце сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям