ЦАХАЛ опубликовала видео действий сухопутных войск в секторе Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео войск и танков, действующих в секторе Газа во время наземной операции. Об этом сообщило издание Times of Israel.
«ЦАХАЛ находятся в Газе, действуя глубже на территории, контролируемой ХАМАС, чем во время прошлых наступлений», — говорится в материале издания. На видео заметны кадры действий сухопутных войск, включая пехоту, инженерные войска и танки, действующие в секторе Газа.
Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции в секторе Газа. Руководство палестинского движения ХАМАС заявило, что наземное наступление израильской армии провалилось, она понесла большие потери.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео войск и танков, действующих в секторе Газа во время наземной операции. Об этом сообщило издание Times of Israel. «ЦАХАЛ находятся в Газе, действуя глубже на территории, контролируемой ХАМАС, чем во время прошлых наступлений», — говорится в материале издания. На видео заметны кадры действий сухопутных войск, включая пехоту, инженерные войска и танки, действующие в секторе Газа. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции в секторе Газа. Руководство палестинского движения ХАМАС заявило, что наземное наступление израильской армии провалилось, она понесла большие потери.