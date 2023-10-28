ЦАХАЛ опубликовала видео действий сухопутных войск в секторе Газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
ЦАХАЛ продвигается вглубь территории, контролируемой ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео войск и танков, действующих в секторе Газа во время наземной операции. Об этом сообщило издание Times of Israel.

«ЦАХАЛ находятся в Газе, действуя глубже на территории, контролируемой ХАМАС, чем во время прошлых наступлений», — говорится в материале издания. На видео заметны кадры действий сухопутных войск, включая пехоту, инженерные войска и танки, действующие в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции в секторе Газа. Руководство палестинского движения ХАМАС заявило, что наземное наступление израильской армии провалилось, она понесла большие потери.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео войск и танков, действующих в секторе Газа во время наземной операции. Об этом сообщило издание Times of Israel. «ЦАХАЛ находятся в Газе, действуя глубже на территории, контролируемой ХАМАС, чем во время прошлых наступлений», — говорится в материале издания. На видео заметны кадры действий сухопутных войск, включая пехоту, инженерные войска и танки, действующие в секторе Газа. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции в секторе Газа. Руководство палестинского движения ХАМАС заявило, что наземное наступление израильской армии провалилось, она понесла большие потери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...