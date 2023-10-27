У самолета, который летел до Тюмени, треснуло стекло

28 октября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

У самолет авиакомпании Smartavia, летевшего в Тюмень, треснуло стекло Фото: Илья Московец © URA.RU У самолета авиакомпании Smartavia, который летел из Сочи в Тюмень, треснуло переднее левое стекло. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCEDENT. «У самолета В-737-800, RA-73660, рейс 5N827 Сочи — Тюмень 26 октября во время полета произошло растрескивание внешнего обогреваемого не силового слоя переднего левого стекла. Перевозку выполняла авиакомпания Smartavia. Посадка прошла благополучно», — говорится в telegram-канале. Ранее самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из тюменского аэропорта в Новый Уренгой (ЯНАО). Это произошло из-за того, что у воздушного транспорта был неисправен флайт-контроля.

У самолета авиакомпании Smartavia, который летел из Сочи в Тюмень, треснуло переднее левое стекло. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCEDENT. «У самолета В-737-800, RA-73660, рейс 5N827 Сочи — Тюмень 26 октября во время полета произошло растрескивание внешнего обогреваемого не силового слоя переднего левого стекла. Перевозку выполняла авиакомпания Smartavia. Посадка прошла благополучно», — говорится в telegram-канале. Ранее самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из тюменского аэропорта в Новый Уренгой (ЯНАО). Это произошло из-за того, что у воздушного транспорта был неисправен флайт-контроля.