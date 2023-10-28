Число погибших от взрыва в шахте в Казахстане возросло

МЧС продолжают поиски 18 шахтеров
Число погибших в шахте имени Костенко в Казахстане возросло до 28 человек. Об этом сообщили в МЧС Республики.
«По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших», — сказано
Ранее сообщалось об аварии в шахте в Казахстане. По предварительной информации, в ней взорвался газометан. Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. URA.RU приводило сводку того, что известно о происшествии.
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