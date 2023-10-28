Число погибших от взрыва в шахте в Казахстане возросло

МЧС: число погибших в шахте Казахстана возросло до 28
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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, горизонт, шахта, мариинский прииск, шахтерский ковш, забой
МЧС продолжают поиски 18 шахтеров Фото:

Число погибших в шахте имени Костенко в Казахстане возросло до 28 человек. Об этом сообщили в МЧС Республики.

«По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших», — сказано в сообщении МЧС, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что в настоящий момент продолжаются поиски 18 шахтеров.

Ранее сообщалось об аварии в шахте в Казахстане. По предварительной информации, в ней взорвался газометан. Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. URA.RU приводило сводку того, что известно о происшествии.

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Число погибших в шахте имени Костенко в Казахстане возросло до 28 человек. Об этом сообщили в МЧС Республики. «По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших», — сказано в сообщении МЧС, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что в настоящий момент продолжаются поиски 18 шахтеров. Ранее сообщалось об аварии в шахте в Казахстане. По предварительной информации, в ней взорвался газометан. Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров. URA.RU приводило сводку того, что известно о происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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