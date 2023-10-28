NYT: от отчаяния Украина создает оружие-франкенштейн

NYT: от отчаяния украинцы создают импровизированные системы ПВО

28 октября 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Украинцы экспериментируют с «чудовищной системой вооружений» Фото: Army / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С приближением зимы Украина нуждается в противовоздушной обороне. От отчаяния она подталкивает США к созданию оружия-франкенштейна FrankenSAM (образовано от Франкенштейн и SAM — surface-to-air missile, ракета класса «земля — воздух»). Об этом написала газета The New York Times. «С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в большем количестве средств противовоздушной обороны для защиты своих электросетей от российских ударов, которые могут погрузить страну в ледяную тьму. Поэтому Украина подталкивает США к созданию «оружия Франкена», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинцы настолько отчаялись, что готовы экспериментировать с «чудовищной системой вооружений». В материале отмечается, что американские официальные лица называют это программой FrankenSAM, сочетающей в себе передовые ракеты западного калибра класса «земля — воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть у украинских вооруженных сил. По их словам, эти импровизированные средства ПВО были испытаны на базах США в течение последних нескольких месяцев и должны быть доставлены в Киев осенью. Ранее немецкий таблоид Bild сообщал, что Украина ощущает отчаяние от сотрудничества с Западом. Руководство страны выражает благодарность за западную помощь, однако их огорчает медленный темп поставок и отсутствие дополнительных вооружений. Там добавили, что в это же время Россия значительно увеличила свою военную производительность и способна производить больше, чем Запад, несмотря на санкции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С приближением зимы Украина нуждается в противовоздушной обороне. От отчаяния она подталкивает США к созданию оружия-франкенштейна FrankenSAM (образовано от Франкенштейн и SAM — surface-to-air missile, ракета класса «земля — воздух»). Об этом написала газета The New York Times. «С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в большем количестве средств противовоздушной обороны для защиты своих электросетей от российских ударов, которые могут погрузить страну в ледяную тьму. Поэтому Украина подталкивает США к созданию «оружия Франкена», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинцы настолько отчаялись, что готовы экспериментировать с «чудовищной системой вооружений». В материале отмечается, что американские официальные лица называют это программой FrankenSAM, сочетающей в себе передовые ракеты западного калибра класса «земля — воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть у украинских вооруженных сил. По их словам, эти импровизированные средства ПВО были испытаны на базах США в течение последних нескольких месяцев и должны быть доставлены в Киев осенью. Ранее немецкий таблоид Bild сообщал, что Украина ощущает отчаяние от сотрудничества с Западом. Руководство страны выражает благодарность за западную помощь, однако их огорчает медленный темп поставок и отсутствие дополнительных вооружений. Там добавили, что в это же время Россия значительно увеличила свою военную производительность и способна производить больше, чем Запад, несмотря на санкции.