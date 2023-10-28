На трассах Тюменской области проходят проверки на трезвость

28 октября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Ишимские автоинспекторы проверяют водителей Фото: Илья Московец © URA.RU Ишимские автоинспекторы (Тюменская область) выявляют пьяных водителей на федеральных трассах Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Наряды ДПС работают на федеральных трассах Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Также сотрудники следят за водителями в сельских населенных пунктах», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее УГИБДД сообщало, что в эти выходные на трассах региона будут проходить сплошные проверки по выявлению пьяных водителей. Только этой ночью автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей.

Ишимские автоинспекторы (Тюменская область) выявляют пьяных водителей на федеральных трассах Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Наряды ДПС работают на федеральных трассах Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Также сотрудники следят за водителями в сельских населенных пунктах», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее УГИБДД сообщало, что в эти выходные на трассах региона будут проходить сплошные проверки по выявлению пьяных водителей. Только этой ночью автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей.