На трассах Тюменской области проходят проверки на трезвость

Ишимские автоинспекторы проверяют водителей
Ишимские автоинспекторы (Тюменская область) выявляют пьяных водителей на федеральных трассах Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.
«Наряды ДПС работают на федеральных трассах Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Также сотрудники следят за водителями в сельских населенных пунктах», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее УГИБДД сообщало, что в эти выходные на трассах региона будут проходить сплошные проверки по выявлению пьяных водителей. Только этой ночью автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей.
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