На трассах Тюменской области проходят проверки на трезвость

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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер
Ишимские автоинспекторы проверяют водителей Фото:

Ишимские автоинспекторы (Тюменская область) выявляют пьяных водителей на федеральных трассах Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.

«Наряды ДПС работают на федеральных трассах Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Также сотрудники следят за водителями в сельских населенных пунктах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее УГИБДД сообщало, что в эти выходные на трассах региона будут проходить сплошные проверки по выявлению пьяных водителей. Только этой ночью автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей.

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Ишимские автоинспекторы (Тюменская область) выявляют пьяных водителей на федеральных трассах Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Наряды ДПС работают на федеральных трассах Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Также сотрудники следят за водителями в сельских населенных пунктах», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее УГИБДД сообщало, что в эти выходные на трассах региона будут проходить сплошные проверки по выявлению пьяных водителей. Только этой ночью автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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