Челябинские правоохранители сообщили новые подробности поножовщины на Кировке

28 октября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан полицией Фото: Александр Мамаев © URA.RU Поножовщина в центре Челябинска произошла не в баре Gipsy, как сообщалось ранее, а на Кировке. Разборкам предшествовала ссора компании в соседнем пабе «Шишка». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Ссора между посетителями „Шишка“ произошла в самом пабе. Затем они вышли разбираться на улицу. 21-летний подозреваемый ударил оппонента острым предметом, отчего тот впоследствии и умер», — заявил URA.RU источник. После удара молодой человек бросился бежать в сторону кинотеатра «Родина». За ним бросились в погоню приятели убитого. Он напал и на них: один из пострадавших сейчас находится в больнице, третьего потерпевшего разыскивает полиция, отметил собеседник. В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан полицией. Им оказался мужчина 2002 года рождения. При нем сотрудники полиции обнаружили предмет, схожий с холодным оружием. В настоящее время материалы переданы в следственные органы СУ СК России по Челябинской области для принятия процессуального решения. В пабе «Шишка» на звонок URA.RU не ответили.

Поножовщина в центре Челябинска произошла не в баре Gipsy, как сообщалось ранее, а на Кировке. Разборкам предшествовала ссора компании в соседнем пабе «Шишка». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Ссора между посетителями „Шишка“ произошла в самом пабе. Затем они вышли разбираться на улицу. 21-летний подозреваемый ударил оппонента острым предметом, отчего тот впоследствии и умер», — заявил URA.RU источник. После удара молодой человек бросился бежать в сторону кинотеатра «Родина». За ним бросились в погоню приятели убитого. Он напал и на них: один из пострадавших сейчас находится в больнице, третьего потерпевшего разыскивает полиция, отметил собеседник. В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан полицией. Им оказался мужчина 2002 года рождения. При нем сотрудники полиции обнаружили предмет, схожий с холодным оружием. В настоящее время материалы переданы в следственные органы СУ СК России по Челябинской области для принятия процессуального решения. В пабе «Шишка» на звонок URA.RU не ответили.