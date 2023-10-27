27 октября 2023

Челябинские правоохранители сообщили новые подробности поножовщины на Кировке

© Служба новостей «URA.RU»
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В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан полицией Фото:

Поножовщина в центре Челябинска произошла не в баре Gipsy, как сообщалось ранее, а на Кировке. Разборкам предшествовала ссора компании в соседнем пабе «Шишка». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ссора между посетителями „Шишка“ произошла в самом пабе. Затем они вышли разбираться на улицу. 21-летний подозреваемый ударил оппонента острым предметом, отчего тот впоследствии и умер», — заявил URA.RU источник.

После удара молодой человек бросился бежать в сторону кинотеатра «Родина». За ним бросились в погоню приятели убитого. Он напал и на них: один из пострадавших сейчас находится в больнице, третьего потерпевшего разыскивает полиция, отметил собеседник.

В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан полицией. Им оказался мужчина 2002 года рождения. При нем сотрудники полиции обнаружили предмет, схожий с холодным оружием.

В настоящее время материалы переданы в следственные органы СУ СК России по Челябинской области для принятия процессуального решения. В пабе «Шишка» на звонок URA.RU не ответили.

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Поножовщина в центре Челябинска произошла не в баре Gipsy, как сообщалось ранее, а на Кировке. Разборкам предшествовала ссора компании в соседнем пабе «Шишка». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Ссора между посетителями „Шишка“ произошла в самом пабе. Затем они вышли разбираться на улицу. 21-летний подозреваемый ударил оппонента острым предметом, отчего тот впоследствии и умер», — заявил URA.RU источник. После удара молодой человек бросился бежать в сторону кинотеатра «Родина». За ним бросились в погоню приятели убитого. Он напал и на них: один из пострадавших сейчас находится в больнице, третьего потерпевшего разыскивает полиция, отметил собеседник. В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан полицией. Им оказался мужчина 2002 года рождения. При нем сотрудники полиции обнаружили предмет, схожий с холодным оружием. В настоящее время материалы переданы в следственные органы СУ СК России по Челябинской области для принятия процессуального решения. В пабе «Шишка» на звонок URA.RU не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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