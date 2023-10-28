Al Qabas: в массовом ДТП в Египте погибли 28 человек, 60 пострадали. Видео

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, машина скорой помощи, скорая помошь
Пострадавшие доставлены в больницы, сообщают арабские СМИ Фото:

На трассе между Каиром и Александрией в Египте столкнулись несколько машин. Предварительно, 28 человек погибли, а 60 пострадали. Об этом сообщает арабская газета Al Qabas.

«28 человек погибли и еще 60 получили ранения в результате столкновения большого количества автомобилей на пустынной дороге в Мухафазе Бехейра в Египте», — говорится в материале. ДТП произошло из-за утечки масла у автобуса, который двигался по пустынной дороге. Масляное пятно создало аварийную ситуацию, несколько машин столкнулись.

При этом официальных данных о погибших нет. Минздрав Египта сообщает о 45 пострадавших, на место аварии выехали 20 машин скорой помощи. Прокуратора начала расследование.

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На трассе между Каиром и Александрией в Египте столкнулись несколько машин. Предварительно, 28 человек погибли, а 60 пострадали. Об этом сообщает арабская газета Al Qabas. «28 человек погибли и еще 60 получили ранения в результате столкновения большого количества автомобилей на пустынной дороге в Мухафазе Бехейра в Египте», — говорится в материале. ДТП произошло из-за утечки масла у автобуса, который двигался по пустынной дороге. Масляное пятно создало аварийную ситуацию, несколько машин столкнулись. При этом официальных данных о погибших нет. Минздрав Египта сообщает о 45 пострадавших, на место аварии выехали 20 машин скорой помощи. Прокуратора начала расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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