На трассе между Каиром и Александрией в Египте столкнулись несколько машин. Предварительно, 28 человек погибли, а 60 пострадали. Об этом сообщает арабская газета Al Qabas.
«28 человек погибли и еще 60 получили ранения в результате столкновения большого количества автомобилей на пустынной дороге в Мухафазе Бехейра в Египте», — говорится в материале. ДТП произошло из-за утечки масла у автобуса, который двигался по пустынной дороге. Масляное пятно создало аварийную ситуацию, несколько машин столкнулись.
При этом официальных данных о погибших нет. Минздрав Египта сообщает о 45 пострадавших, на место аварии выехали 20 машин скорой помощи. Прокуратора начала расследование.
На трассе между Каиром и Александрией в Египте столкнулись несколько машин. Предварительно, 28 человек погибли, а 60 пострадали. Об этом сообщает арабская газета Al Qabas. «28 человек погибли и еще 60 получили ранения в результате столкновения большого количества автомобилей на пустынной дороге в Мухафазе Бехейра в Египте», — говорится в материале. ДТП произошло из-за утечки масла у автобуса, который двигался по пустынной дороге. Масляное пятно создало аварийную ситуацию, несколько машин столкнулись. При этом официальных данных о погибших нет. Минздрав Египта сообщает о 45 пострадавших, на место аварии выехали 20 машин скорой помощи. Прокуратора начала расследование.