Utair начал вертолетные перевозки в отдаленном районе ХМАО

В Октябрьском районе ХМАО авиакомпания Utair начала сезон вертолетных перевозок. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«На период осенней распутицы этого года жители и гости Югры смогут воспользоваться удобным и быстрым способом передвижения. Рейсы выполняет компания «Utair — Вертолетные услуги», — написала пресс-служба правительства Югры в telegram-канале.
Узнать расписание полетов и зарегистрироваться на рейс можно по следующим телефонам: посадочная площадка в Приобье — 8(982) 417-02-16, посадочная площадка в Октябрьском — 8(922) 422-88-83, справочная аэропорта в Ханты-Мансийске — 8(3467) 35-42-60. Запись осуществляется за пять дней до вылета.
Весной из-за распутицы в регионе запускали пассажирские перевозки вертолетами и судами на воздушной подушке. С приходом тепла использовать зимники в регионе невозможно.
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