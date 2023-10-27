27 октября 2023

Utair начал вертолетные перевозки в отдаленном районе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, вертолет, utair, ютейр, ютэйр
Авиакомпания Utair начала сезон вертолетных перевозок в Октябрьском районе Фото:

В Октябрьском районе ХМАО авиакомпания Utair начала сезон вертолетных перевозок. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«На период осенней распутицы этого года жители и гости Югры смогут воспользоваться удобным и быстрым способом передвижения. Рейсы выполняет компания «Utair — Вертолетные услуги», — написала пресс-служба правительства Югры в telegram-канале.

Узнать расписание полетов и зарегистрироваться на рейс можно по следующим телефонам: посадочная площадка в Приобье — 8(982) 417-02-16, посадочная площадка в Октябрьском — 8(922) 422-88-83, справочная аэропорта в Ханты-Мансийске — 8(3467) 35-42-60. Запись осуществляется за пять дней до вылета.

Весной из-за распутицы в регионе запускали пассажирские перевозки вертолетами и судами на воздушной подушке. С приходом тепла использовать зимники в регионе невозможно.

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В Октябрьском районе ХМАО авиакомпания Utair начала сезон вертолетных перевозок. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «На период осенней распутицы этого года жители и гости Югры смогут воспользоваться удобным и быстрым способом передвижения. Рейсы выполняет компания «Utair — Вертолетные услуги», — написала пресс-служба правительства Югры в telegram-канале. Узнать расписание полетов и зарегистрироваться на рейс можно по следующим телефонам: посадочная площадка в Приобье — 8(982) 417-02-16, посадочная площадка в Октябрьском — 8(922) 422-88-83, справочная аэропорта в Ханты-Мансийске — 8(3467) 35-42-60. Запись осуществляется за пять дней до вылета. Весной из-за распутицы в регионе запускали пассажирские перевозки вертолетами и судами на воздушной подушке. С приходом тепла использовать зимники в регионе невозможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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