Пермяк убил знакомого отверткой после ссоры

В Чусовом (Пермский край) будут судить местного жителя за убийство знакомого отверткой. Расследование уголовного дела завершено, пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«Следствие установило, что в августе этого года ранее судимый 41-летний мужчина в Чусовом распивал спиртные напитки в компании своего 60-летнего знакомого. У них произошла ссора, обвиняемый вооружился отверткой и нанес ей множественные удары оппоненту в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
Фигурант уголовного дела сейчас находится под стражей. В ближайшее время материалы будут переданы в суд. Пермяк сам сообщил об убийстве в правоохранительные органы. Детали произошедшего он скрывать не стал.
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