27 октября 2023

Пермяк убил знакомого отверткой после ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, рация, машина полиции, полиция
Фигурант уголовного дела сдался полиции добровольно Фото:

В Чусовом (Пермский край) будут судить местного жителя за убийство знакомого отверткой. Расследование уголовного дела завершено, пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Следствие установило, что в августе этого года ранее судимый 41-летний мужчина в Чусовом распивал спиртные напитки в компании своего 60-летнего знакомого. У них произошла ссора, обвиняемый вооружился отверткой и нанес ей множественные удары оппоненту в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Фигурант уголовного дела сейчас находится под стражей. В ближайшее время материалы будут переданы в суд. Пермяк сам сообщил об убийстве в правоохранительные органы. Детали произошедшего он скрывать не стал.

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В Чусовом (Пермский край) будут судить местного жителя за убийство знакомого отверткой. Расследование уголовного дела завершено, пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону. «Следствие установило, что в августе этого года ранее судимый 41-летний мужчина в Чусовом распивал спиртные напитки в компании своего 60-летнего знакомого. У них произошла ссора, обвиняемый вооружился отверткой и нанес ей множественные удары оппоненту в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве. Фигурант уголовного дела сейчас находится под стражей. В ближайшее время материалы будут переданы в суд. Пермяк сам сообщил об убийстве в правоохранительные органы. Детали произошедшего он скрывать не стал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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