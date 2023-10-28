ВС РФ уничтожили командный пункт ВВС Украины

Российские силы нанесли удар по командному пункту ВСУ в Кировоградской области, передает Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России поразила командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На аэродроме „Канатово“ в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины», — передает Минобороны в своем
RT сообщает, что США создали для Украины системы ПВО из разных компонентов. Дело в том, что Киев остро нуждается в усилении своей обороны из-за точных атак ВС РФ.
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