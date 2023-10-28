ВС РФ уничтожили командный пункт ВВС Украины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
Российские силы нанесли удар по командному пункту ВСУ в Кировоградской области, передает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России поразила командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На аэродроме „Канатово“ в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины», — передает Минобороны в своем telegram-канале. Отмечается, что за минувшие сутки ВС РФ также сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25. Были уничтожены и другие военные цели, в том числе танк Leopard.

RT сообщает, что США создали для Украины системы ПВО из разных компонентов. Дело в том, что Киев остро нуждается в усилении своей обороны из-за точных атак ВС РФ.

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Армия России поразила командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. «На аэродроме „Канатово“ в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины», — передает Минобороны в своем telegram-канале. Отмечается, что за минувшие сутки ВС РФ также сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25. Были уничтожены и другие военные цели, в том числе танк Leopard. RT сообщает, что США создали для Украины системы ПВО из разных компонентов. Дело в том, что Киев остро нуждается в усилении своей обороны из-за точных атак ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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