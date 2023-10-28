Как помочь своему ребенку подружиться с одноклассниками

Родителям дали советы, которые помогут детям избежать проблем с общением в школе

28 октября 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Школьные годы могут стать невыносимыми, если ребенок чувствует себя одиноко и неуютно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родителям не стоит пренебрегать информацией из тематических групп и чатов школы, где обучается ребенок, чтобы у ученика не было проблем в общении со сверстниками. Этой и другими рекомендациями поделился основатель группы компаний Sportzania, специализирующей на комплексном развитии и отдыхе детей, Сергей Копейкин. «Первым признаком проблем в коммуникации с одноклассниками у ребенка является нежелание идти в школу. Он неохотно рассказывает, что делал, с кем сидит за партой, а иногда даже начинает ссылаться на головную боль или другие недомогания, чтобы не ходить в школу. Именно благодаря родительским чатам вы узнаете о ситуации и сможете оперативно вмешаться, если того требуют обстоятельства», — рассказал Сергей Копейкин в интервью изданию «Ридус». Когда следует прийти ребенку на помощь Родителям уместно вмешиваться в школьные проблемы, когда речь идет об учениках младших классов. При этом необходимо поддерживать регулярную связь с учителями и родителями других школьников, с которыми общается ребенок. Если же дети посещают среднюю и старшую школу, ситуация немного осложняется. Здесь важен уровень доверия. Обычно в этом возрасте подростки чувствуют себя более самостоятельными и с трудом пускают взрослых в свою жизнь, редко обращаются за советом. В момент, когда будет выявлено подавленное состояние, важно проявить уважение к чувствам ребенка и не увлекаться нравоучениями, советует эксперт. Новость по теме Как перевести ребенка в другую школу. Инфографика Также Копейкин напомнил о ситуациях, которые являются исключением из правил и требуют незамедлительного вмешательства в любом возрасте. К таким проявлениям относятся драки и буллинг. В этих случаях рекомендовано обращаться к школьному психологу, директору или же вовсе сменить образовательное учреждение. При этом следует бережно отнестись к психике ребенка. Если инцидент повторялся неоднократно, лучше обратиться к профессионалу. Как помочь ребенку подружиться с другими детьми Родители должны оказывать поддержку ребенку с ранних лет, чтобы он самостоятельно учился находить решение в конфликтных ситуациях. Важно регулярно погружать ребенка в различные активности. Это могут быть школьные мероприятия, экскурсии, праздники и дискотеки или общие выезды. Запрещено ругаться с друзьями на глазах у детей, не рекомендовано сплетничать и обсуждать других людей за их спиной. «Покажите ребенку, как, по вашему мнению, выглядит хороший друг. Он обязательно сохранит это в своей памяти и захочет иметь такого друга в своей жизни», — добавляет эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родителям не стоит пренебрегать информацией из тематических групп и чатов школы, где обучается ребенок, чтобы у ученика не было проблем в общении со сверстниками. Этой и другими рекомендациями поделился основатель группы компаний Sportzania, специализирующей на комплексном развитии и отдыхе детей, Сергей Копейкин. «Первым признаком проблем в коммуникации с одноклассниками у ребенка является нежелание идти в школу. Он неохотно рассказывает, что делал, с кем сидит за партой, а иногда даже начинает ссылаться на головную боль или другие недомогания, чтобы не ходить в школу. Именно благодаря родительским чатам вы узнаете о ситуации и сможете оперативно вмешаться, если того требуют обстоятельства», — рассказал Сергей Копейкин в интервью изданию «Ридус». Когда следует прийти ребенку на помощь Родителям уместно вмешиваться в школьные проблемы, когда речь идет об учениках младших классов. При этом необходимо поддерживать регулярную связь с учителями и родителями других школьников, с которыми общается ребенок. Если же дети посещают среднюю и старшую школу, ситуация немного осложняется. Здесь важен уровень доверия. Обычно в этом возрасте подростки чувствуют себя более самостоятельными и с трудом пускают взрослых в свою жизнь, редко обращаются за советом. В момент, когда будет выявлено подавленное состояние, важно проявить уважение к чувствам ребенка и не увлекаться нравоучениями, советует эксперт. Также Копейкин напомнил о ситуациях, которые являются исключением из правил и требуют незамедлительного вмешательства в любом возрасте. К таким проявлениям относятся драки и буллинг. В этих случаях рекомендовано обращаться к школьному психологу, директору или же вовсе сменить образовательное учреждение. При этом следует бережно отнестись к психике ребенка. Если инцидент повторялся неоднократно, лучше обратиться к профессионалу. Как помочь ребенку подружиться с другими детьми Родители должны оказывать поддержку ребенку с ранних лет, чтобы он самостоятельно учился находить решение в конфликтных ситуациях. Важно регулярно погружать ребенка в различные активности. Это могут быть школьные мероприятия, экскурсии, праздники и дискотеки или общие выезды. Запрещено ругаться с друзьями на глазах у детей, не рекомендовано сплетничать и обсуждать других людей за их спиной. «Покажите ребенку, как, по вашему мнению, выглядит хороший друг. Он обязательно сохранит это в своей памяти и захочет иметь такого друга в своей жизни», — добавляет эксперт.