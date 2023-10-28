Ракета упала рядом с ядерным центром Израиля 28 октября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 + Очевидцы сообщают, что после падения ракеты ничто и никто не пострадал Фото: U.S. Army Central / Spc. Stokes новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ракета палестинского движения ХАМАС упала в районе пустыни Негев, где находится город Димона. Здесь располагается крупнейшей ядерный центр Израиля. Об этом сообщают очевидцы. «Мы видели перехваты ракет, летящих в сторону Димоны, но здесь [в Негеве] ракета упала в 50 метрах от домов в одном из районов. Чудом никто не пострадал», — передает слова очевидца израильское издание Ynet . В Димоне находится крупнейший ядерный центр Израиля. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в секторе Газа. Территория была атакована с трех направлений: с суши, моря и воздуха. Палестинское движение ведет ответный огонь. Ракета палестинского движения ХАМАС упала в районе пустыни Негев, где находится город Димона. Здесь располагается крупнейшей ядерный центр Израиля. Об этом сообщают очевидцы. «Мы видели перехваты ракет, летящих в сторону Димоны, но здесь [в Негеве] ракета упала в 50 метрах от домов в одном из районов. Чудом никто не пострадал», — передает слова очевидца израильское издание Ynet. В Димоне находится крупнейший ядерный центр Израиля. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в секторе Газа. Территория была атакована с трех направлений: с суши, моря и воздуха. Палестинское движение ведет ответный огонь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям