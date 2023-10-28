Ракета упала рядом с ядерным центром Израиля

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Очевидцы сообщают, что после падения ракеты ничто и никто не пострадал Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ракета палестинского движения ХАМАС упала в районе пустыни Негев, где находится город Димона. Здесь располагается крупнейшей ядерный центр Израиля. Об этом сообщают очевидцы.

«Мы видели перехваты ракет, летящих в сторону Димоны, но здесь [в Негеве] ракета упала в 50 метрах от домов в одном из районов. Чудом никто не пострадал», — передает слова очевидца израильское издание Ynet. В Димоне находится крупнейший ядерный центр Израиля.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в секторе Газа. Территория была атакована с трех направлений: с суши, моря и воздуха. Палестинское движение ведет ответный огонь.

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Ракета палестинского движения ХАМАС упала в районе пустыни Негев, где находится город Димона. Здесь располагается крупнейшей ядерный центр Израиля. Об этом сообщают очевидцы. «Мы видели перехваты ракет, летящих в сторону Димоны, но здесь [в Негеве] ракета упала в 50 метрах от домов в одном из районов. Чудом никто не пострадал», — передает слова очевидца израильское издание Ynet. В Димоне находится крупнейший ядерный центр Израиля. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в секторе Газа. Территория была атакована с трех направлений: с суши, моря и воздуха. Палестинское движение ведет ответный огонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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