Ракета упала рядом с ядерным центром Израиля

Очевидцы сообщают, что после падения ракеты ничто и никто не пострадал
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Ракета палестинского движения ХАМАС упала в районе пустыни Негев, где находится город Димона. Здесь располагается крупнейшей ядерный центр Израиля. Об этом сообщают очевидцы.
«Мы видели перехваты ракет, летящих в сторону Димоны, но здесь [в Негеве] ракета упала в 50 метрах от домов в одном из районов. Чудом никто не пострадал», — передает слова очевидца израильское издание
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в секторе Газа. Территория была атакована с трех направлений: с суши, моря и воздуха. Палестинское движение ведет ответный огонь.
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