Израиль расширил наземные операции: главное о войне на Ближнем Востоке 27 октября

Израильские силы расширяют масштаб наземных маневров в секторе Газа

27 октября 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила наземные операции в секторе Газа. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте к вечеру 27 октября.