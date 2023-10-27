Израиль расширил наземные операции: главное о войне на Ближнем Востоке 27 октября

ЦАХАЛ увеличил интенсивность атак на сектор Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила наземные операции в секторе Газа. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте к вечеру 27 октября.
- Израиль расширил наземные операции в секторе Газа. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари. Израильская армия атакует объекты палестинской группировки ХАМАС, а также она увеличила темп своих атак в целом.
- ЦАХАЛ этой ночью провел наземный рейд против палестинской группировки в секторе Газа. Он длился несколько часов.
- Командование израильской армии разработало план масштабной наземной операции в Газе. Однако премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не стал его подписывать.
- Представители ХАМАС готовы освободить всех заложников, но Израиль не позволяет этого сделать, обстреливая сектора Газа. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям палестинского движения Муса Абу Марзук. После стало известно, что Израиль предлагал ХАМАС прекратить огонь в обмен на освобождение пленных, сообщил Al Arabiya.
- Для завершения войны на Ближнем Востоке нужно позволить Палестине создать свое отдельное государство. Об этом заявил глава республики Беларусь Александр Лукашенко. Также он обозначил, что действия США в Израиле могут привести к третьей мировой войне.
- Муса Абу Марзук заявил, что Вашингтон взял на себя ведение боевых действий против сектора Газа вместо израильской армии. Представитель ХАМАС заявил, что ЦАХАЛ «потерпел коллапс».
- Около 10 тысяч американцев были мобилизованы для службы в ЦАХАЛ. Об этом заявил израильский чиновник.
- У границы Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы и работает артиллерия. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
- В секторе Газа перестал работать интернет и другие средства связи. По информации телеканала Al Arabiya, это связано с массированными атаками по палестинской территории со стороны Израиля.
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