На трассе М-5 в Челябинской области на 12 часов ограничено движение

На участке дороги от границы Башкортостана с Челябинской областью до развязки на Чебаркуль ограничено движение с 21 часа 28 октября до девяти утра 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные осадки в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 14 м/с, ограничение видимости) 28 октября 2023 года с 21.00 (время местное) вводится временное ограничение дорожного движения на участке 1548 км граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) Челябинской области», — говорится в сообщении дорожников. В связи со сложившимися обстоятельствами водителям рекомендуется воздержаться от поездок по данному участку трассы.
Ограничение касается для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств. Ранее дорожники советовали челябинцам и курганцам отказаться от поездок в выходные дни.
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