27 октября 2023

На трассе М-5 в Челябинской области на 12 часов ограничено движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Под Чебаркулем ограничено движение транспорта Фото:

На участке дороги от границы Башкортостана с Челябинской областью до развязки на Чебаркуль ограничено движение с 21 часа 28 октября до девяти утра 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные осадки в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 14 м/с, ограничение видимости) 28 октября 2023 года с 21.00 (время местное) вводится временное ограничение дорожного движения на участке 1548 км граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) Челябинской области», — говорится в сообщении дорожников. В связи со сложившимися обстоятельствами водителям рекомендуется воздержаться от поездок по данному участку трассы.

Ограничение касается для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств. Ранее дорожники советовали челябинцам и курганцам отказаться от поездок в выходные дни.

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На участке дороги от границы Башкортостана с Челябинской областью до развязки на Чебаркуль ограничено движение с 21 часа 28 октября до девяти утра 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные осадки в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 14 м/с, ограничение видимости) 28 октября 2023 года с 21.00 (время местное) вводится временное ограничение дорожного движения на участке 1548 км граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) Челябинской области», — говорится в сообщении дорожников. В связи со сложившимися обстоятельствами водителям рекомендуется воздержаться от поездок по данному участку трассы. Ограничение касается для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств. Ранее дорожники советовали челябинцам и курганцам отказаться от поездок в выходные дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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