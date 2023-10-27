На трассе М-5 в Челябинской области на 12 часов ограничено движение

28 октября 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Под Чебаркулем ограничено движение транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На участке дороги от границы Башкортостана с Челябинской областью до развязки на Чебаркуль ограничено движение с 21 часа 28 октября до девяти утра 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные осадки в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 14 м/с, ограничение видимости) 28 октября 2023 года с 21.00 (время местное) вводится временное ограничение дорожного движения на участке 1548 км граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) Челябинской области», — говорится в сообщении дорожников. В связи со сложившимися обстоятельствами водителям рекомендуется воздержаться от поездок по данному участку трассы. Ограничение касается для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств. Ранее дорожники советовали челябинцам и курганцам отказаться от поездок в выходные дни.

На участке дороги от границы Башкортостана с Челябинской областью до развязки на Чебаркуль ограничено движение с 21 часа 28 октября до девяти утра 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные осадки в виде снега, мокрого снега, порывы ветра до 14 м/с, ограничение видимости) 28 октября 2023 года с 21.00 (время местное) вводится временное ограничение дорожного движения на участке 1548 км граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) Челябинской области», — говорится в сообщении дорожников. В связи со сложившимися обстоятельствами водителям рекомендуется воздержаться от поездок по данному участку трассы. Ограничение касается для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств. Ранее дорожники советовали челябинцам и курганцам отказаться от поездок в выходные дни.