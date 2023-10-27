27 октября 2023

Полиция Екатеринбурга поднята по тревоге

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в городе. Пермь, мигалки, происшествие, полиция, росгвардия
Найденным сегодня трупом оказался сотрудник полиции Фото:

Весь личный состав УМВД Екатеринбурга поднят по тревоге. Об этом стало известно из источников в ведомстве.

«Участковый чей труп нашли сегодня в жилом доме по улице Базовый дом 50, был одним из первых кто приехал на обход квартиры на ЖБИ, где сегодня обнаружили тела убитых пенсионеров», — приводит слова источника «КП-Екатеринбург». Рассматривается версия убийства 35-летнего сотрудника полиции.

По словам сослуживцев предпосылок к самоубийству не было. Майора характеризовали с положительной стороны, был женат, сиротами остались двое детей. Известно, что его нашли в доме, где проживал его тесть на улице Базовый переулок дом 50, куда он отправился после поквартирного обхода на своем участке.

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Весь личный состав УМВД Екатеринбурга поднят по тревоге. Об этом стало известно из источников в ведомстве. «Участковый чей труп нашли сегодня в жилом доме по улице Базовый дом 50, был одним из первых кто приехал на обход квартиры на ЖБИ, где сегодня обнаружили тела убитых пенсионеров», — приводит слова источника «КП-Екатеринбург». Рассматривается версия убийства 35-летнего сотрудника полиции. По словам сослуживцев предпосылок к самоубийству не было. Майора характеризовали с положительной стороны, был женат, сиротами остались двое детей. Известно, что его нашли в доме, где проживал его тесть на улице Базовый переулок дом 50, куда он отправился после поквартирного обхода на своем участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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