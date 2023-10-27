Полиция Екатеринбурга поднята по тревоге

28 октября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Найденным сегодня трупом оказался сотрудник полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU Весь личный состав УМВД Екатеринбурга поднят по тревоге. Об этом стало известно из источников в ведомстве. «Участковый чей труп нашли сегодня в жилом доме по улице Базовый дом 50, был одним из первых кто приехал на обход квартиры на ЖБИ, где сегодня обнаружили тела убитых пенсионеров», — приводит слова источника «КП-Екатеринбург». Рассматривается версия убийства 35-летнего сотрудника полиции. По словам сослуживцев предпосылок к самоубийству не было. Майора характеризовали с положительной стороны, был женат, сиротами остались двое детей. Известно, что его нашли в доме, где проживал его тесть на улице Базовый переулок дом 50, куда он отправился после поквартирного обхода на своем участке.

Весь личный состав УМВД Екатеринбурга поднят по тревоге. Об этом стало известно из источников в ведомстве. «Участковый чей труп нашли сегодня в жилом доме по улице Базовый дом 50, был одним из первых кто приехал на обход квартиры на ЖБИ, где сегодня обнаружили тела убитых пенсионеров», — приводит слова источника «КП-Екатеринбург». Рассматривается версия убийства 35-летнего сотрудника полиции. По словам сослуживцев предпосылок к самоубийству не было. Майора характеризовали с положительной стороны, был женат, сиротами остались двое детей. Известно, что его нашли в доме, где проживал его тесть на улице Базовый переулок дом 50, куда он отправился после поквартирного обхода на своем участке.