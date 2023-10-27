Полиция Екатеринбурга поднята по тревоге

Весь личный состав УМВД Екатеринбурга поднят по тревоге. Об этом стало известно из источников в ведомстве.
«Участковый чей труп нашли сегодня в жилом доме по улице Базовый дом 50, был одним из первых кто приехал на обход квартиры на ЖБИ, где сегодня обнаружили тела убитых пенсионеров», — приводит слова источника «КП-Екатеринбург». Рассматривается версия убийства 35-летнего сотрудника полиции.
По словам сослуживцев предпосылок к самоубийству не было. Майора характеризовали с положительной стороны, был женат, сиротами остались двое детей. Известно, что его нашли в доме, где проживал его тесть на улице Базовый переулок дом 50, куда он отправился после поквартирного обхода на своем участке.
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