Нетаньяху: Иран обеспечивает 90% военного бюджета ХАМАС

29 октября 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Иран поддерживает ХАМАС, заявил Биньямин Нетаньяху Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военный бюджет палестинского движения ХАМАС на 90% обеспечивается Ираном. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Иран поддерживает ХАМАС. Я думаю, что 90% военного бюджета группировки идет из Ирана — он финансирует, организует и возглавляет деятельность ХАМАС», — заявил Нетаньяху на пресс-конференции с участием минобороны страны Йоава Галанта и члена военного кабинета Бени Ганца. Трансляция велась на YouTube-канале премьер-министра Израиля. При этом Нетаньяху отметил, что у него нет данных о том, что Иран мог поспособствовать планированию атаки ХАМАС на Израиль, случившейся 7 октября. В секторе Газа началась наземная операция Израиля, передает телеканал «Царьград». До этого Израиль отключил Газу от сотовой связи и интернета, сообщило палестинское информационное агентство WAFA. Отмечается, что в результате этого спецслужбы и машины скорой помощи не могут координировать свои действия для спасения раненных, а мирные жители не могут определить безопасные места.

Военный бюджет палестинского движения ХАМАС на 90% обеспечивается Ираном. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Иран поддерживает ХАМАС. Я думаю, что 90% военного бюджета группировки идет из Ирана — он финансирует, организует и возглавляет деятельность ХАМАС», — заявил Нетаньяху на пресс-конференции с участием минобороны страны Йоава Галанта и члена военного кабинета Бени Ганца. Трансляция велась на YouTube-канале премьер-министра Израиля. При этом Нетаньяху отметил, что у него нет данных о том, что Иран мог поспособствовать планированию атаки ХАМАС на Израиль, случившейся 7 октября. В секторе Газа началась наземная операция Израиля, передает телеканал «Царьград». До этого Израиль отключил Газу от сотовой связи и интернета, сообщило палестинское информационное агентство WAFA. Отмечается, что в результате этого спецслужбы и машины скорой помощи не могут координировать свои действия для спасения раненных, а мирные жители не могут определить безопасные места.