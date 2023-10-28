28 октября 2023

Нетаньяху: Иран обеспечивает 90% военного бюджета ХАМАС

© Служба новостей «URA.RU»
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Иран поддерживает ХАМАС, заявил Биньямин Нетаньяху Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военный бюджет палестинского движения ХАМАС на 90% обеспечивается Ираном. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Иран поддерживает ХАМАС. Я думаю, что 90% военного бюджета группировки идет из Ирана — он финансирует, организует и возглавляет деятельность ХАМАС», — заявил Нетаньяху на пресс-конференции с участием минобороны страны Йоава Галанта и члена военного кабинета Бени Ганца. Трансляция велась на YouTube-канале премьер-министра Израиля. При этом Нетаньяху отметил, что у него нет данных о том, что Иран мог поспособствовать планированию атаки ХАМАС на Израиль, случившейся 7 октября.

В секторе Газа началась наземная операция Израиля, передает телеканал «Царьград». До этого Израиль отключил Газу от сотовой связи и интернета, сообщило палестинское информационное агентство WAFA. Отмечается, что в результате этого спецслужбы и машины скорой помощи не могут координировать свои действия для спасения раненных, а мирные жители не могут определить безопасные места.

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Военный бюджет палестинского движения ХАМАС на 90% обеспечивается Ираном. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Иран поддерживает ХАМАС. Я думаю, что 90% военного бюджета группировки идет из Ирана — он финансирует, организует и возглавляет деятельность ХАМАС», — заявил Нетаньяху на пресс-конференции с участием минобороны страны Йоава Галанта и члена военного кабинета Бени Ганца. Трансляция велась на YouTube-канале премьер-министра Израиля. При этом Нетаньяху отметил, что у него нет данных о том, что Иран мог поспособствовать планированию атаки ХАМАС на Израиль, случившейся 7 октября. В секторе Газа началась наземная операция Израиля, передает телеканал «Царьград». До этого Израиль отключил Газу от сотовой связи и интернета, сообщило палестинское информационное агентство WAFA. Отмечается, что в результате этого спецслужбы и машины скорой помощи не могут координировать свои действия для спасения раненных, а мирные жители не могут определить безопасные места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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