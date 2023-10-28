Офтальмолог дала совет, как не испортить зрение при чтении лежа

Чтобы не испортить зрение при чтении лежа, следует делать это только на спине, но ни в коем случае не на животе или на боку. Об этом рассказала врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра им. Пирогова. Ирина Лещенко.
«Ни в коем случае нельзя читать лежа на животе или на боку. Это не очень удобно для глаз и неправильно физиологически. Некоторые подростки укрываются одеялом с головой и смотрят в планшет в темноте, что тоже вредно — глаза испытывают большую нагрузку. Единственная поза, допускаемая при чтении лежа — на спине. Голова должна быть достаточно высоко приподнята и свет должен падать сверху. Книгу или планшет нужно держать не перед носом, а на расстоянии примерно 40 сантиметров», — рассказала Лещенко радио Sputnik.
Ранее врач-офтальмолог, врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе рассказала, что развитие такого заболевания, как катаракта, сопровождается затуманиванием зрения и ощущением пелены перед глазами. При заболевание зрение ухудшается постепенно, и на начальном этапе оно затрагивает лишь небольшую периферическую часть хрусталика.
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