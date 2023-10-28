28 октября 2023
27 октября 2023

Курганский перевозчик устроил транспортный коллапс, отменив рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, межгород, руль, автобус, общественный транспорт, трасса, дорога, поездка, вождение, путешествие, междугородний автобус
Всего было отменено пять пар рейсов Фото:

Перевозчик отменил пять пар рейсов между Курганом и Варгашами, что привело к транспортному коллапсу. Об этом сообщили в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«Перевозчик без предупреждения отменил пять пар рейсов между Курганом и Варгашами, а также все рейсы по маршруту „Прорывное-Курган“. На оставшихся рейсах пассажирам не хватало свободных мест, ведь все места были распроданы на два часа вперед. Причины отмены рейсов нам не известны», — написали в группе.

Ранее перевозчики в Курганской области подняли стоимость проезда. Некоторые из них сделали это второй раз менее чем за два месяца.

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Перевозчик отменил пять пар рейсов между Курганом и Варгашами, что привело к транспортному коллапсу. Об этом сообщили в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «Перевозчик без предупреждения отменил пять пар рейсов между Курганом и Варгашами, а также все рейсы по маршруту „Прорывное-Курган“. На оставшихся рейсах пассажирам не хватало свободных мест, ведь все места были распроданы на два часа вперед. Причины отмены рейсов нам не известны», — написали в группе. Ранее перевозчики в Курганской области подняли стоимость проезда. Некоторые из них сделали это второй раз менее чем за два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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