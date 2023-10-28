Курганский перевозчик устроил транспортный коллапс, отменив рейсы

Всего было отменено пять пар рейсов
Перевозчик отменил пять пар рейсов между Курганом и Варгашами, что привело к транспортному коллапсу. Об этом сообщили в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
«Перевозчик без предупреждения отменил пять пар рейсов между Курганом и Варгашами, а также все рейсы по маршруту „Прорывное-Курган“. На оставшихся рейсах пассажирам не хватало свободных мест, ведь все места были распроданы на два часа вперед. Причины отмены рейсов нам не известны», — написали в группе.
Ранее перевозчики в Курганской области подняли стоимость проезда. Некоторые из них сделали это второй раз менее чем за два месяца.
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