28 октября 2023

Экс-советник Рейгана рассказал, как Зеленский уничтожит Запад

TAC: отказ Зеленского от переговоров приведет к тяжелым последствиям для Запада
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Отказ Зеленского от мирных переговоров приведет Запад к самоубийству, считает Даг Бэндоу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров и эскалация конфликта приведет к тяжелым последствиям для ее западных союзников. Об этом заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

«Президент Владимир Зеленский отверг такой курс (на мирные переговоры — прим. URA.RU). <…> Никто не верит, что Украина сможет победить в одиночку. Если поддержки союзников недостаточно, то только эскалация — формальное вступление союзников в конфликт — может принести победу. Однако это было бы потенциально самоубийственно», — написал Бэндоу в статье издания American Conservative. По его словам, США не стоит надеяться на то, что Россия не ответит ядерным оружием в ответ на поставки вооружений на Украину.

Бэндоу отмечает, западные страны устали от дорогостоящей поддержки Киева, которая является «тупиком». Он считает, что Россия имеет преимущество в этом конфликте. Вашингтон и его союзники должны предложить новую систему безопасности в Европе, в рамках которой Украина может иметь нейтральный статус. Им также следует провести переговоры о мире с российской стороной, показав готовность вернуть замороженные активы и отменить санкции, заключил эксперт.

Ранее обозреватель Анджело д’Орси заявил, что Зеленский является главной преградой на пути к завершению спецоперации. По его мнению, пока нынешний украинский лидер находится у власти, взаимопонимания достичь не получится. Д’Орси отметил, многие политики делают ставку, что в Киеве скоро произойдут резкие перемены, последствием которых станет отстранение Зеленского.

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Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров и эскалация конфликта приведет к тяжелым последствиям для ее западных союзников. Об этом заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. «Президент Владимир Зеленский отверг такой курс (на мирные переговоры — прим. URA.RU). <…> Никто не верит, что Украина сможет победить в одиночку. Если поддержки союзников недостаточно, то только эскалация — формальное вступление союзников в конфликт — может принести победу. Однако это было бы потенциально самоубийственно», — написал Бэндоу в статье издания American Conservative. По его словам, США не стоит надеяться на то, что Россия не ответит ядерным оружием в ответ на поставки вооружений на Украину. Бэндоу отмечает, западные страны устали от дорогостоящей поддержки Киева, которая является «тупиком». Он считает, что Россия имеет преимущество в этом конфликте. Вашингтон и его союзники должны предложить новую систему безопасности в Европе, в рамках которой Украина может иметь нейтральный статус. Им также следует провести переговоры о мире с российской стороной, показав готовность вернуть замороженные активы и отменить санкции, заключил эксперт. Ранее обозреватель Анджело д’Орси заявил, что Зеленский является главной преградой на пути к завершению спецоперации. По его мнению, пока нынешний украинский лидер находится у власти, взаимопонимания достичь не получится. Д’Орси отметил, многие политики делают ставку, что в Киеве скоро произойдут резкие перемены, последствием которых станет отстранение Зеленского.
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