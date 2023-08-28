28 августа 2023

В Италии назвали главную преграду на пути к миру между РФ и Украиной

IL Fatto Quotidiano: Зеленский является главной преградой на пути к миру
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский должен уйти в отставку, чтобы конфликт закончился, считает Анджело д’Орси Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский является главной преградой на пути к завершению спецоперации. Об этом заявил обозреватель Анджело д’Орси.

«Главным препятствием на пути к миру [между Россией и Украиной] является Зеленский. <…> Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока он остается у власти в Украине», — написал д’Орси в итальянской газете IL Fatto Quotidiano. Он добавил, что военные действия могут длиться долго из-за украинского лидера.

По его словам, многие политики делают ставку, что в Киеве скоро произойдут резкие перемены, последствием которых станет отстранение Зеленского. «От него останутся одни воспоминания», — резюмировал д’Орси.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по миру с Украиной. Главным условием Москвы является сохранение всех новых регионов РФ и Крыма в составе страны, однако Киев отказывается от плана. Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Зеленского убьют из-за отказа от мира с Россией. 28 августа глава Венгрии Каталин Новак призвала Зеленского начать мирные переговоры с РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский является главной преградой на пути к завершению спецоперации. Об этом заявил обозреватель Анджело д’Орси. «Главным препятствием на пути к миру [между Россией и Украиной] является Зеленский. <…> Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока он остается у власти в Украине», — написал д’Орси в итальянской газете IL Fatto Quotidiano. Он добавил, что военные действия могут длиться долго из-за украинского лидера. По его словам, многие политики делают ставку, что в Киеве скоро произойдут резкие перемены, последствием которых станет отстранение Зеленского. «От него останутся одни воспоминания», — резюмировал д’Орси. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по миру с Украиной. Главным условием Москвы является сохранение всех новых регионов РФ и Крыма в составе страны, однако Киев отказывается от плана. Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Зеленского убьют из-за отказа от мира с Россией. 28 августа глава Венгрии Каталин Новак призвала Зеленского начать мирные переговоры с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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