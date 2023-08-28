В Италии назвали главную преграду на пути к миру между РФ и Украиной

IL Fatto Quotidiano: Зеленский является главной преградой на пути к миру

29 августа 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Зеленский должен уйти в отставку, чтобы конфликт закончился, считает Анджело д’Орси Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский является главной преградой на пути к завершению спецоперации. Об этом заявил обозреватель Анджело д’Орси. «Главным препятствием на пути к миру [между Россией и Украиной] является Зеленский. <…> Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока он остается у власти в Украине», — написал д’Орси в итальянской газете IL Fatto Quotidiano . Он добавил, что военные действия могут длиться долго из-за украинского лидера. По его словам, многие политики делают ставку, что в Киеве скоро произойдут резкие перемены, последствием которых станет отстранение Зеленского. «От него останутся одни воспоминания», — резюмировал д’Орси. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по миру с Украиной. Главным условием Москвы является сохранение всех новых регионов РФ и Крыма в составе страны, однако Киев отказывается от плана. Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Зеленского убьют из-за отказа от мира с Россией. 28 августа глава Венгрии Каталин Новак призвала Зеленского начать мирные переговоры с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский является главной преградой на пути к завершению спецоперации. Об этом заявил обозреватель Анджело д’Орси. «Главным препятствием на пути к миру [между Россией и Украиной] является Зеленский. <…> Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока он остается у власти в Украине», — написал д’Орси в итальянской газете IL Fatto Quotidiano. Он добавил, что военные действия могут длиться долго из-за украинского лидера. По его словам, многие политики делают ставку, что в Киеве скоро произойдут резкие перемены, последствием которых станет отстранение Зеленского. «От него останутся одни воспоминания», — резюмировал д’Орси. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по миру с Украиной. Главным условием Москвы является сохранение всех новых регионов РФ и Крыма в составе страны, однако Киев отказывается от плана. Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Зеленского убьют из-за отказа от мира с Россией. 28 августа глава Венгрии Каталин Новак призвала Зеленского начать мирные переговоры с РФ.