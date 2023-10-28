28 октября 2023

Число погибших от взрыва в шахте в Казахстане резко выросло

МЧС: число погибших в шахте в Казахстане возросло до 35
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтеры, забой
Число погибших шахтеров растет с каждым днем Фото:

Число погибших в шахте имени Костенко в Карагандинском районе Казахстана выросло до 35 человек. Об этом сообщает МЧС страны.

«На данный момент обнаружены тела 35 человек», — сообщает МЧС. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Ранее стало известно, что в шахте произошла авария. По предварительной информации, причиной стал взрыв газометана. URA.RU приводило информацию, что известно о ЧП.

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Число погибших в шахте имени Костенко в Карагандинском районе Казахстана выросло до 35 человек. Об этом сообщает МЧС страны. «На данный момент обнаружены тела 35 человек», — сообщает МЧС. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Ранее стало известно, что в шахте произошла авария. По предварительной информации, причиной стал взрыв газометана. URA.RU приводило информацию, что известно о ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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