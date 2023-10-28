Число погибших от взрыва в шахте в Казахстане резко выросло

Число погибших шахтеров растет с каждым днем
Число погибших в шахте имени Костенко в Карагандинском районе Казахстана выросло до 35 человек. Об этом сообщает МЧС страны.
«На данный момент обнаружены тела 35 человек», — сообщает МЧС. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Ранее стало известно, что в шахте произошла авария. По предварительной информации, причиной стал взрыв газометана. URA.RU приводило информацию, что известно о ЧП.
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