В Минтрансе ищут авиаперевозчика для субсидируемых рейсов из Перми в Новосибирск 29 октября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 + Полеты по маршруту Пермь — Новосибирск — Пермь необходимо выполнять дважды в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае по инициативе регионального минтранса проводится отбор на право получения субсидии, которая должна быть направлена на осуществление авиаперевозок по маршруту Пермь — Новосибирск — Пермь. Полеты нужно совершать два раза в неделю, передает Business class. «Министерство транспорта Прикамья объявило отбор. Победителю предоставят субсидию на период с 3 по 30 ноября 2023 года. За это время должно состояться восемь парных авиаперелетов», — указано в материале издания. Размер субсидии не раскрывается. Обычно, сумма зависит от продолжительности маршрута и количества пассажирских мест на борту самолета. В начале октября появился список субсидируемых из бюджета авиационных рейсов на следующий год, куда вошли 16 внутренних и один международный маршрут. При этом их финансирование из краевой казны сократилось на 17,6 млн рублей по сравнению с прошлым годом. В Пермском крае по инициативе регионального минтранса проводится отбор на право получения субсидии, которая должна быть направлена на осуществление авиаперевозок по маршруту Пермь — Новосибирск — Пермь. Полеты нужно совершать два раза в неделю, передает Business class. «Министерство транспорта Прикамья объявило отбор. Победителю предоставят субсидию на период с 3 по 30 ноября 2023 года. За это время должно состояться восемь парных авиаперелетов», — указано в материале издания. Размер субсидии не раскрывается. Обычно, сумма зависит от продолжительности маршрута и количества пассажирских мест на борту самолета. В начале октября появился список субсидируемых из бюджета авиационных рейсов на следующий год, куда вошли 16 внутренних и один международный маршрут. При этом их финансирование из краевой казны сократилось на 17,6 млн рублей по сравнению с прошлым годом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям