28 октября 2023
27 октября 2023

В Минтрансе ищут авиаперевозчика для субсидируемых рейсов из Перми в Новосибирск

© Служба новостей «URA.RU»
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Полеты по маршруту Пермь — Новосибирск — Пермь необходимо выполнять дважды в неделю Фото:

В Пермском крае по инициативе регионального минтранса проводится отбор на право получения субсидии, которая должна быть направлена на осуществление авиаперевозок по маршруту Пермь — Новосибирск — Пермь. Полеты нужно совершать два раза в неделю, передает Business class.

«Министерство транспорта Прикамья объявило отбор. Победителю предоставят субсидию на период с 3 по 30 ноября 2023 года. За это время должно состояться восемь парных авиаперелетов», — указано в материале издания.

Размер субсидии не раскрывается. Обычно, сумма зависит от продолжительности маршрута и количества пассажирских мест на борту самолета.

В начале октября появился список субсидируемых из бюджета авиационных рейсов на следующий год, куда вошли 16 внутренних и один международный маршрут. При этом их финансирование из краевой казны сократилось на 17,6 млн рублей по сравнению с прошлым годом.

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В Пермском крае по инициативе регионального минтранса проводится отбор на право получения субсидии, которая должна быть направлена на осуществление авиаперевозок по маршруту Пермь — Новосибирск — Пермь. Полеты нужно совершать два раза в неделю, передает Business class. «Министерство транспорта Прикамья объявило отбор. Победителю предоставят субсидию на период с 3 по 30 ноября 2023 года. За это время должно состояться восемь парных авиаперелетов», — указано в материале издания. Размер субсидии не раскрывается. Обычно, сумма зависит от продолжительности маршрута и количества пассажирских мест на борту самолета. В начале октября появился список субсидируемых из бюджета авиационных рейсов на следующий год, куда вошли 16 внутренних и один международный маршрут. При этом их финансирование из краевой казны сократилось на 17,6 млн рублей по сравнению с прошлым годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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