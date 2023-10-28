В Минтрансе ищут авиаперевозчика для субсидируемых рейсов из Перми в Новосибирск

В Пермском крае по инициативе регионального минтранса проводится отбор на право получения субсидии, которая должна быть направлена на осуществление авиаперевозок по маршруту Пермь — Новосибирск — Пермь. Полеты нужно совершать два раза в неделю, передает Business class.
«Министерство транспорта Прикамья объявило отбор. Победителю предоставят субсидию на период с 3 по 30 ноября 2023 года. За это время должно состояться восемь парных авиаперелетов», — указано в материале издания.
Размер субсидии не раскрывается. Обычно, сумма зависит от продолжительности маршрута и количества пассажирских мест на борту самолета.
В начале октября появился список субсидируемых из бюджета авиационных рейсов на следующий год, куда вошли 16 внутренних и один международный маршрут. При этом их финансирование из краевой казны сократилось на 17,6 млн рублей по сравнению с прошлым годом.
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