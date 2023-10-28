В судебной тяжбе пермского экс-министра и компании депутата ЗС поставлена точка

Суд признал недействительным соглашение, подписанное ООО «Охотхозяйство «Беляевское» (контролирует депутат заксобрания края Юрий Борисовец) и руководством министерства природных ресурсов Прикамья. Требования экс-министра строительства региона Виктора Федоровского были удовлетворены, указано в материалах дела.
«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным соглашение, заключенное охотхозяйством „Беляевское“ и минприроды края. Апелляция удовлетворила требования ИП Федоровского», — пишет «Коммерант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство.
Причиной спора стали условия использования участка земли в Оханском районе. В 2022 году бизнесмен Федоровский обратился в суд с иском к руководству ООО «Охотхозяйство „Беляевское“» и краевому минприроды. Истец настаивал, что является собственником территории, которая считается землей сельскохозяйственного назначения, а ее используют для охоты, что приводит к тому, что здесь невозможно возделывать сельскохозяйственные культуры.
Защита утверждала, что, в подписанных в 2004 году бумагах были четко обозначены границы территории, охотничьи владения были переданы через год, тогда же получена лицензия на добычу животных. Суд изначально нашел в действиях Федоровского признаки злоупотребления правом, его иск был отклонен.
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