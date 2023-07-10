Пермский экс-министр Федоровский и компания депутата Борисовца судятся из-за земли

Поводом для судебного разбирательства послужил участок земли в Оханском районе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Экс-министр строительства региона Виктор Федоровский и компания депутата законодательного собрания Прикамья Юрия Борисовца судятся из-за земли в Оханском районе. В документах указано, что причиной спора послужили условия использования охотхозяйства. В 2022 году индивидуальный предприниматель Федоровский обратился в Арбитражный суд с иском к руководству ООО «Охотхозяйство „Беляевское“» и минприроды Пермского края.

«Истец обозначил, что является собственником земельных участков, которые по соглашению между ООО и ведомством входят в состав „Беляевского“. Они считаются землями сельскохозяйственного назначения, а их использование для охоты приводит к тому, что здесь невозможно возделывать сельхозкультуры. Ответчики с позицией Федоровского не согласились», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебное делопроизводство.

По словам защиты, ООО «Монитрон» в 2004 году (его тогда возглавлял Федоровский) подписало отхотсоглашение с правительством региона. В документе были указаны границы территории, через год переданы охотничьи угодья и получена лицензия на добычу животных. Суд нашел действиях Федоровского признаки злоупотребления правом, иск был отклонен. 23 июля апелляционный суд рассмотрит жалобу пермского экс-министра на обозначенное решение.

В 2021 году АО «Монитрон» (его контролирует Федоровский) было реорганизовано в ООО «Охотхозяйство „Беляевское“» после процедуры процедуры замещения активов и банкротства подконтрольного бывшему министру ООО «Монитрон». Новыми совладельцами «Беляевского» стали ООО «Инвестиционно-управляющая компания „РИАЛ“» (принадлежит Борисовцу) и ООО «Производственно-строительная компания „Стандарт“» (считается структурой близкой к совладельцу АО «Камтекс-Химпром» Игорю Иванову).

Корреспондент URA.RU направил письменные запросы участникам процесса. Информация будет дополнена после получения ответа.