28 октября 2023
27 октября 2023

Челябинца, устроившего смертельную поножовщину, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судья, суд, судебный процесс
Обвиняемый взят под стражу до 28 декабря Фото:

Центральный районный суд Челябинска 29 октября отравил в СИЗО 21-летнего Дениса Мальцева, устроившего в центре города поножовщину, в результате которого погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый взят под стражу до 28 декабря», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Заседание, на котором обсуждались детали случившегося и личность обвиняемого, сделали закрытым для прессы. С таким ходатайством выступил адвокат. По данным URA.RU Мальцев не имеет постоянных источников дохода и у него нет иждивенцев, которых надо содержать.

Конфликт, ставший поводом для убийства, начался в баре «Шишка» на Кировке в ночь на 28 октября. Мальцев поссорился с другими посетителями. Затем все вышли на улицу, где продолжились разборки. Мальцев набросился на своих противников с ножом. Один из пострадавших умер, другой находится в коме.

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Центральный районный суд Челябинска 29 октября отравил в СИЗО 21-летнего Дениса Мальцева, устроившего в центре города поножовщину, в результате которого погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый взят под стражу до 28 декабря», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Заседание, на котором обсуждались детали случившегося и личность обвиняемого, сделали закрытым для прессы. С таким ходатайством выступил адвокат. По данным URA.RU Мальцев не имеет постоянных источников дохода и у него нет иждивенцев, которых надо содержать. Конфликт, ставший поводом для убийства, начался в баре «Шишка» на Кировке в ночь на 28 октября. Мальцев поссорился с другими посетителями. Затем все вышли на улицу, где продолжились разборки. Мальцев набросился на своих противников с ножом. Один из пострадавших умер, другой находится в коме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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