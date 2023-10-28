Челябинца, устроившего смертельную поножовщину, отправили в СИЗО

29 октября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Обвиняемый взят под стражу до 28 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центральный районный суд Челябинска 29 октября отравил в СИЗО 21-летнего Дениса Мальцева, устроившего в центре города поножовщину, в результате которого погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый взят под стражу до 28 декабря», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Заседание, на котором обсуждались детали случившегося и личность обвиняемого, сделали закрытым для прессы. С таким ходатайством выступил адвокат. По данным URA.RU Мальцев не имеет постоянных источников дохода и у него нет иждивенцев, которых надо содержать. Конфликт, ставший поводом для убийства, начался в баре «Шишка» на Кировке в ночь на 28 октября. Мальцев поссорился с другими посетителями. Затем все вышли на улицу, где продолжились разборки. Мальцев набросился на своих противников с ножом. Один из пострадавших умер, другой находится в коме.

Центральный районный суд Челябинска 29 октября отравил в СИЗО 21-летнего Дениса Мальцева, устроившего в центре города поножовщину, в результате которого погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый взят под стражу до 28 декабря», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Заседание, на котором обсуждались детали случившегося и личность обвиняемого, сделали закрытым для прессы. С таким ходатайством выступил адвокат. По данным URA.RU Мальцев не имеет постоянных источников дохода и у него нет иждивенцев, которых надо содержать. Конфликт, ставший поводом для убийства, начался в баре «Шишка» на Кировке в ночь на 28 октября. Мальцев поссорился с другими посетителями. Затем все вышли на улицу, где продолжились разборки. Мальцев набросился на своих противников с ножом. Один из пострадавших умер, другой находится в коме.