Аэропорт Челябинска закрыли из-за метели

Задерживается прибытие пяти рейсов
Челябинский Международный аэропорт им. И.В. Курчатова 29 октября не принимает рейсы из-за метелей. Согласно онлайн-табло, задерживается прибытие и вылет рейсов.
«Вылеты отменили в Москву и Новосибирск. Из-за непогоды задерживаются рейсы из Москвы, Душанбе, Екатеринбурга и Новосибирска», — говорится на сайте аэропорта.
Ранее на трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения для автобусов, такси и грузовиков. Ограничения введены из-за снегопадов и порывов ветра до 14 метров в секунду. На трассах скопились пробки.
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