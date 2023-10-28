28 октября 2023
27 октября 2023

Аэропорт Челябинска закрыли из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
Задерживается прибытие пяти рейсов Фото:

Челябинский Международный аэропорт им. И.В. Курчатова 29 октября не принимает рейсы из-за метелей. Согласно онлайн-табло, задерживается прибытие и вылет рейсов.

«Вылеты отменили в Москву и Новосибирск. Из-за непогоды задерживаются рейсы из Москвы, Душанбе, Екатеринбурга и Новосибирска», — говорится на сайте аэропорта.

Ранее на трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения для автобусов, такси и грузовиков. Ограничения введены из-за снегопадов и порывов ветра до 14 метров в секунду. На трассах скопились пробки.

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Челябинский Международный аэропорт им. И.В. Курчатова 29 октября не принимает рейсы из-за метелей. Согласно онлайн-табло, задерживается прибытие и вылет рейсов. «Вылеты отменили в Москву и Новосибирск. Из-за непогоды задерживаются рейсы из Москвы, Душанбе, Екатеринбурга и Новосибирска», — говорится на сайте аэропорта. Ранее на трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения для автобусов, такси и грузовиков. Ограничения введены из-за снегопадов и порывов ветра до 14 метров в секунду. На трассах скопились пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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