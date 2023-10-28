Жители ХМАО стали чаще покупать квартиры с кладовками и европланировкой

Среди жителей ХМАО растет спрос на квартиры с европланировками и кладовками вне жилых помещений. Покупателей привлекает экономическая выгода подобных предложений. Об этом URA.RU рассказали в агентстве недвижимости «Этажи».
«Популярность набирают квартиры с европланировками, где дополнительные метры освобождаются за счет отсутствия лишних перегородок. Также, приобретая жилье в новостройке, люди чаще присматриваются к наличию дополнительных кладовок на этаже или в подвальном помещении. Квадратный метр таких помещений стоит в среднем в три раза дешевле жилого помещения, поэтому гораздо выгоднее использовать кладовку для хранения невостребованных вещей», — пояснили в агентстве «Этажи». По словам эксперта по недвижимости, изменение ипотечных условий подтолкнуло как покупателей, так и застройщиков к более рациональному подходу в использовании площади помещения.
Ранее URA.RU писало о том, что риелторы спрогнозировали появление новых акционных предложений от застройщиков на рынке недвижимости в ХМАО. Эксперты предполагают, что так компании попытаются не допустить снижения продаж из-за изменений условий ипотечного кредитования.
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