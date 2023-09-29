29 сентября 2023

Риелторы прогнозируют новые скидки на жилье от застройщиков ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работы фестиваля Strenograffia в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, недвижимость, ипотека, новостройка, стенограффия 2023
Эксперты считают, что рынок недвижимости будет гибко реагировать на изменения ипотечного кредитования Фото:

Риелторы прогнозируют появление новых акционных предложений от застройщиков на рынке недвижимости в ХМАО. Эксперты предполагают, что так компании попытаются не допустить снижения продаж из-за изменений условий ипотечного кредитования. Об этом URA.RU сообщили в агентстве недвижимости «Этажи».

«У рынка недвижимости выработался иммунитет к изменениям, подобным тем, которые вступают в силу в октябре. И банки, и застройщики будут предлагать новые акционные решения, чтобы не допускать просадки из-за изменения условий ипотечного кредитования. Появится больше программ на субсидирование первоначального взноса, рассрочки и прочие методы, которые нивелируют новые условия», — поясняют аналитики.

За летний период в Югре прошли три волны спроса на ипотеку. Пик покупок первичной недвижимости пришелся на начало сентября, люди спешили зафиксировать ставки по кредитным договорам до их повышения. При этом также в сентябре минимальный первоначальный взнос на покупку жилья по льготной ипотеке вырос до 20%.

Ранее URA.RU писало о том, что после 1 октября в ряде случаев россиянам будет невыгодно брать ипотеку. Это произойдет из-за вступления в силу решений Центробанка увеличить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Риелторы прогнозируют появление новых акционных предложений от застройщиков на рынке недвижимости в ХМАО. Эксперты предполагают, что так компании попытаются не допустить снижения продаж из-за изменений условий ипотечного кредитования. Об этом URA.RU сообщили в агентстве недвижимости «Этажи». «У рынка недвижимости выработался иммунитет к изменениям, подобным тем, которые вступают в силу в октябре. И банки, и застройщики будут предлагать новые акционные решения, чтобы не допускать просадки из-за изменения условий ипотечного кредитования. Появится больше программ на субсидирование первоначального взноса, рассрочки и прочие методы, которые нивелируют новые условия», — поясняют аналитики. За летний период в Югре прошли три волны спроса на ипотеку. Пик покупок первичной недвижимости пришелся на начало сентября, люди спешили зафиксировать ставки по кредитным договорам до их повышения. При этом также в сентябре минимальный первоначальный взнос на покупку жилья по льготной ипотеке вырос до 20%. Ранее URA.RU писало о том, что после 1 октября в ряде случаев россиянам будет невыгодно брать ипотеку. Это произойдет из-за вступления в силу решений Центробанка увеличить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...