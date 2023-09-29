Риелторы прогнозируют новые скидки на жилье от застройщиков ХМАО

Риелторы прогнозируют появление новых акционных предложений от застройщиков на рынке недвижимости в ХМАО. Эксперты предполагают, что так компании попытаются не допустить снижения продаж из-за изменений условий ипотечного кредитования. Об этом URA.RU сообщили в агентстве недвижимости «Этажи».
«У рынка недвижимости выработался иммунитет к изменениям, подобным тем, которые вступают в силу в октябре. И банки, и застройщики будут предлагать новые акционные решения, чтобы не допускать просадки из-за изменения условий ипотечного кредитования. Появится больше программ на субсидирование первоначального взноса, рассрочки и прочие методы, которые нивелируют новые условия», — поясняют аналитики.
За летний период в Югре прошли три волны спроса на ипотеку. Пик покупок первичной недвижимости пришелся на начало сентября, люди спешили зафиксировать ставки по кредитным договорам до их повышения. При этом также в сентябре минимальный первоначальный взнос на покупку жилья по льготной ипотеке вырос до 20%.
Ранее URA.RU писало о том, что после 1 октября в ряде случаев россиянам будет невыгодно брать ипотеку. Это произойдет из-за вступления в силу решений Центробанка увеличить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.
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