Риелторы прогнозируют новые скидки на жилье от застройщиков ХМАО

30 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что рынок недвижимости будет гибко реагировать на изменения ипотечного кредитования Фото: Размик Закарян © URA.RU Риелторы прогнозируют появление новых акционных предложений от застройщиков на рынке недвижимости в ХМАО. Эксперты предполагают, что так компании попытаются не допустить снижения продаж из-за изменений условий ипотечного кредитования. Об этом URA.RU сообщили в агентстве недвижимости «Этажи». «У рынка недвижимости выработался иммунитет к изменениям, подобным тем, которые вступают в силу в октябре. И банки, и застройщики будут предлагать новые акционные решения, чтобы не допускать просадки из-за изменения условий ипотечного кредитования. Появится больше программ на субсидирование первоначального взноса, рассрочки и прочие методы, которые нивелируют новые условия», — поясняют аналитики. За летний период в Югре прошли три волны спроса на ипотеку. Пик покупок первичной недвижимости пришелся на начало сентября, люди спешили зафиксировать ставки по кредитным договорам до их повышения. При этом также в сентябре минимальный первоначальный взнос на покупку жилья по льготной ипотеке вырос до 20%. Ранее URA.RU писало о том, что после 1 октября в ряде случаев россиянам будет невыгодно брать ипотеку. Это произойдет из-за вступления в силу решений Центробанка увеличить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.

Риелторы прогнозируют появление новых акционных предложений от застройщиков на рынке недвижимости в ХМАО. Эксперты предполагают, что так компании попытаются не допустить снижения продаж из-за изменений условий ипотечного кредитования. Об этом URA.RU сообщили в агентстве недвижимости «Этажи». «У рынка недвижимости выработался иммунитет к изменениям, подобным тем, которые вступают в силу в октябре. И банки, и застройщики будут предлагать новые акционные решения, чтобы не допускать просадки из-за изменения условий ипотечного кредитования. Появится больше программ на субсидирование первоначального взноса, рассрочки и прочие методы, которые нивелируют новые условия», — поясняют аналитики. За летний период в Югре прошли три волны спроса на ипотеку. Пик покупок первичной недвижимости пришелся на начало сентября, люди спешили зафиксировать ставки по кредитным договорам до их повышения. При этом также в сентябре минимальный первоначальный взнос на покупку жилья по льготной ипотеке вырос до 20%. Ранее URA.RU писало о том, что после 1 октября в ряде случаев россиянам будет невыгодно брать ипотеку. Это произойдет из-за вступления в силу решений Центробанка увеличить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.