The Telegraph: Украина создает армию «роботов-убийц» для экономии солдат

Украина планирует создавать «Армии роботов» для выполнения задач, которые позволят сохранять жизнь солдат на поле боя. Об этом рассказали The Telegraph.
«Под руководством Михаила Федорова (министр цифровой трансформации Украины — примечание URA.RU) были отменены десятки законов советского наследия, чтобы стимулировать создание нового поколения оружия. На поле боя уже поступают автоматизированные пулеметы с искусственно-интеллектуальными системами прицеливания, не требующими взаимодействия с человеком. Недавно также были сделаны заявления о создании роботов, которые смогут закладывать украинские мины и выкапывать взрывчатку, оставленную в земле», — сообщили The Telegraph.
Ранее URA.RU сообщало о создании Украиной импровизированных систем ПВО и оружия ввиду острой нехватки вооружений. ВСУ пытаются переоборудовать советские пусковые установки и приспособить их к поставленным западом ракетам. Подобное оружие в США получило название «оружие-франкенштейн».
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