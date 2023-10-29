Военкор Подоляка раскрыл, кто стоит за антиеврейскими митингами в РФ

Военкор Подоляка: за антиеврейскими выпадами в РФ стоят киевские нацисты

29 октября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Юрий Подоляка отметил, что Украина пытается дестабилизировать ситуацию в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Антиеврейские митинги в России спонсирует украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), который ведет информационную войну против РФ по стандартам НАТО. Об этом заявил военкор Юрий Подоляка, ссылаясь на источник. «По моей информации за подстрекателями, которые сегодня сеют ненависть среди в первую очередь мусульманского населения в отношении евреев стоит украинское ЦИПсО. <…> Кто сегодня подстрекает к расправам по национальному признаку по сути есть террористы, работающие на киевских нацистов», — высказался в своем telegram-канале Юрий Подоляка. Он отметил, что главная цель организации — посеять панику в России и развязать «внутреннюю войну», которая бы отвлекла администрацию президента России Владимира Путина от дел на фронте. Подоляка отмечает, в первую очередь агенты ЦИПсО работают в глубинных районах России и пытаются повлиять на мусульманское население. Ранее на Северном Кавказе прошла серия антиизраильских митингов. Они начались из-за дезинформации: неизвестный заявил, что в регион приехала группа беженцев из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем telegram-канале призвал людей соблюдать спокойствие и не верить тем, кто собирается раскачать обстановку в России.

Антиеврейские митинги в России спонсирует украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), который ведет информационную войну против РФ по стандартам НАТО. Об этом заявил военкор Юрий Подоляка, ссылаясь на источник. «По моей информации за подстрекателями, которые сегодня сеют ненависть среди в первую очередь мусульманского населения в отношении евреев стоит украинское ЦИПсО. <…> Кто сегодня подстрекает к расправам по национальному признаку по сути есть террористы, работающие на киевских нацистов», — высказался в своем telegram-канале Юрий Подоляка. Он отметил, что главная цель организации — посеять панику в России и развязать «внутреннюю войну», которая бы отвлекла администрацию президента России Владимира Путина от дел на фронте. Подоляка отмечает, в первую очередь агенты ЦИПсО работают в глубинных районах России и пытаются повлиять на мусульманское население. Ранее на Северном Кавказе прошла серия антиизраильских митингов. Они начались из-за дезинформации: неизвестный заявил, что в регион приехала группа беженцев из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем telegram-канале призвал людей соблюдать спокойствие и не верить тем, кто собирается раскачать обстановку в России.