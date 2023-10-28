28 октября 2023
27 октября 2023

На трассе М5 в Челябинской области сняли ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, пробка, трасса м5, дорога
Трассу для фур закрывали от Чебаркуля до Башкортостана Фото:

Ограничения, введенные 29 октября из-за непогоды на участке трассы М5 в Челябинской области и Башкортостана, сняты. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

«На участке 1548+651 (граница с Башкортостаном) — 1796+000 (развязка Чебаркуль) временное ограничение движения снято. Сотрудники ГАИ призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД», — говорится в сообщении.

Ограничения вводились для грузовых машин, такси и автобусов. Личный состав ГИБДД дорожные службы продолжают оставаться в режиме повышенной степени готовности. На трассах дежурят экипажи ДПС.

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Челябинске и 30 октября. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снегопады и гололедица.

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Ограничения, введенные 29 октября из-за непогоды на участке трассы М5 в Челябинской области и Башкортостана, сняты. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. «На участке 1548+651 (граница с Башкортостаном) — 1796+000 (развязка Чебаркуль) временное ограничение движения снято. Сотрудники ГАИ призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД», — говорится в сообщении. Ограничения вводились для грузовых машин, такси и автобусов. Личный состав ГИБДД дорожные службы продолжают оставаться в режиме повышенной степени готовности. На трассах дежурят экипажи ДПС. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Челябинске и 30 октября. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снегопады и гололедица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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