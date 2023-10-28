На трассе М5 в Челябинской области сняли ограничения

Ограничения, введенные 29 октября из-за непогоды на участке трассы М5 в Челябинской области и Башкортостана, сняты. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
«На участке 1548+651 (граница с Башкортостаном) — 1796+000 (развязка Чебаркуль) временное ограничение движения снято. Сотрудники ГАИ призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД», — говорится в сообщении.
Ограничения вводились для грузовых машин, такси и автобусов. Личный состав ГИБДД дорожные службы продолжают оставаться в режиме повышенной степени готовности. На трассах дежурят экипажи ДПС.
Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Челябинске и 30 октября. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снегопады и гололедица.
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