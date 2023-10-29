Дипломат оценил шанс россиян вернуться из плена ХАМАС

ТАСС: вероятность вернуть россиян из плена ХАМАС велика
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Дипломат рассказал об упорной работе по освобождению россиян Фото:
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Вероятность вернуть восьмерых россиян из плена ХАМАС велика. Об этом сообщает дипломатический источник.

«Упорная работа по этому вопросу продолжается. Шансы есть», — заявил ТАСС диписточник.

Ранее Россия передала палестинскому движению ХАМАС список из восьми заложников. После этого в секторе Газа начали их поиски, чтобы освободить, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. Он уверяет, что к российским заложникам ХАМАС относится как к гостям.

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Вероятность вернуть восьмерых россиян из плена ХАМАС велика. Об этом сообщает дипломатический источник. «Упорная работа по этому вопросу продолжается. Шансы есть», — заявил ТАСС диписточник. Ранее Россия передала палестинскому движению ХАМАС список из восьми заложников. После этого в секторе Газа начали их поиски, чтобы освободить, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. Он уверяет, что к российским заложникам ХАМАС относится как к гостям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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