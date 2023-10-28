28 октября 2023
27 октября 2023

Курганцы нашли грибы под снегом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, гриб, грибной сезон
Жители региона с начала сезона делятся найденными грибами в соцсетях и мессенджерах Фото:

Семья из Кургана обнаружила грибы во время лесной прогулки. О своей находке, занесенной снегом, URA.RU рассказала Наталья Радионова.

«Нашли их в Макушинском районе 27 октября. Пока не было воды (в Кургане подачу ресурса ограничили на два дня — прим. URA.RU), решили — почему бы грибы не пособирать?» — пошутила собеседница информационного агентства.

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Семья из Кургана обнаружила грибы во время лесной прогулки. О своей находке, занесенной снегом, URA.RU рассказала Наталья Радионова. «Нашли их в Макушинском районе 27 октября. Пока не было воды (в Кургане подачу ресурса ограничили на два дня — прим. URA.RU), решили — почему бы грибы не пособирать?» — пошутила собеседница информационного агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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