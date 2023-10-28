Жители региона с начала сезона делятся найденными грибами в соцсетях и мессенджерах
Семья из Кургана обнаружила грибы во время лесной прогулки. О своей находке, занесенной снегом, URA.RU рассказала Наталья Радионова.
«Нашли их в Макушинском районе 27 октября. Пока не было воды (в Кургане подачу ресурса ограничили на два дня — прим. URA.RU), решили — почему бы грибы не пособирать?» — пошутила собеседница информационного агентства.
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