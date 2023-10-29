МЧС Казахстана: под завалами в шахте найдены тела 45 человек

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Германия. Конрад. Шахта где будут захоранивать ядерные отходы., трактор, шахта
Продолжаются поиски еще одного горняка Фото:

Число погибших горняков в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 45. Об этом сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«По состоянию на 20.00 найдены тела 45 погибших шахтеров. Продолжаются поиски еще одного горняка. Работы ведутся на двух производственных площадках», — говорится в сообщении спасателей.

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Поисковые работы затруднены наличием разрушенного шахтного оборудования. Видимых очагов горения и выделения газа не наблюдается. Спасатели прорабатывают все возможные пути нахождения горняков.

Трагедия на шахте имени Костенко произошла в субботу. 29 октября в Казахстане объявлен днем общенационального траура.

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Число погибших горняков в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 45. Об этом сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики. «По состоянию на 20.00 найдены тела 45 погибших шахтеров. Продолжаются поиски еще одного горняка. Работы ведутся на двух производственных площадках», — говорится в сообщении спасателей. Поисковые работы затруднены наличием разрушенного шахтного оборудования. Видимых очагов горения и выделения газа не наблюдается. Спасатели прорабатывают все возможные пути нахождения горняков. Трагедия на шахте имени Костенко произошла в субботу. 29 октября в Казахстане объявлен днем общенационального траура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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