МЧС Казахстана: под завалами в шахте найдены тела 45 человек

Число погибших горняков в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 45. Об этом сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
«По состоянию на 20.00 найдены тела 45 погибших шахтеров. Продолжаются поиски еще одного горняка. Работы ведутся на двух производственных площадках», — говорится в сообщении спасателей.
Поисковые работы затруднены наличием разрушенного шахтного оборудования. Видимых очагов горения и выделения газа не наблюдается. Спасатели прорабатывают все возможные пути нахождения горняков.
Трагедия на шахте имени Костенко произошла в субботу. 29 октября в Казахстане объявлен днем общенационального траура.
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