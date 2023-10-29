МЧС Казахстана: под завалами в шахте найдены тела 45 человек 29 октября 2023 в 19:53 Размер текста - 17 + Продолжаются поиски еще одного горняка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Число погибших горняков в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 45. Об этом сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики. «По состоянию на 20.00 найдены тела 45 погибших шахтеров. Продолжаются поиски еще одного горняка. Работы ведутся на двух производственных площадках», — говорится в сообщении спасателей. Новость по теме Что известно об аварии в шахте, где погибли 16 человек Поисковые работы затруднены наличием разрушенного шахтного оборудования. Видимых очагов горения и выделения газа не наблюдается. Спасатели прорабатывают все возможные пути нахождения горняков. Трагедия на шахте имени Костенко произошла в субботу. 29 октября в Казахстане объявлен днем общенационального траура. Число погибших горняков в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 45. Об этом сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики. «По состоянию на 20.00 найдены тела 45 погибших шахтеров. Продолжаются поиски еще одного горняка. Работы ведутся на двух производственных площадках», — говорится в сообщении спасателей. Поисковые работы затруднены наличием разрушенного шахтного оборудования. Видимых очагов горения и выделения газа не наблюдается. Спасатели прорабатывают все возможные пути нахождения горняков. Трагедия на шахте имени Костенко произошла в субботу. 29 октября в Казахстане объявлен днем общенационального траура. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям