28 октября 2023

В ДТП с грузовиками на трассе в Курганской области погибли два водителя

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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
После столкновения один грузовик перевернулся, а другой загорелся (архивное фото) Фото:

В результате столкновения двух грузовых машина на трассе в Частоозерском округе Курганской области погибли оба водителя. В полиции уточнили, что ДТП произошло 29 октября в 14:30 минут на автодороге «Подъезд к городу Ишим».

«Водитель 1958 года рождения на автомобиле Volvo с полуприцепом осуществлял движение в сторону Омска. Во встречно направлении двигался автомобиль той же марки (автовоз) под управлением водителя 1961 года рождения. На 431 км трассы произошло столкновение двух машин. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте».

После удара один из грузовиков съехал с дороги и перевернулся, в другом — произошло возгорание. Два пассажира (мужчины 1987 годов рождения), которые находились в автовозе, с травмами доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют обстоятельства дорожно происшествия.

Ранее в ГИБДД призвали курганских водителей быть осторожными из-за гололедицы и снега. Автовладельцам рекомендовали не превышать скоростной режим, не совершать обгоны и увеличить интервал между транспортными средствами.

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В результате столкновения двух грузовых машина на трассе в Частоозерском округе Курганской области погибли оба водителя. В полиции уточнили, что ДТП произошло 29 октября в 14:30 минут на автодороге «Подъезд к городу Ишим». «Водитель 1958 года рождения на автомобиле Volvo с полуприцепом осуществлял движение в сторону Омска. Во встречно направлении двигался автомобиль той же марки (автовоз) под управлением водителя 1961 года рождения. На 431 км трассы произошло столкновение двух машин. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». После удара один из грузовиков съехал с дороги и перевернулся, в другом — произошло возгорание. Два пассажира (мужчины 1987 годов рождения), которые находились в автовозе, с травмами доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют обстоятельства дорожно происшествия. Ранее в ГИБДД призвали курганских водителей быть осторожными из-за гололедицы и снега. Автовладельцам рекомендовали не превышать скоростной режим, не совершать обгоны и увеличить интервал между транспортными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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