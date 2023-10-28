В ДТП с грузовиками на трассе в Курганской области погибли два водителя

29 октября 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

После столкновения один грузовик перевернулся, а другой загорелся (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В результате столкновения двух грузовых машина на трассе в Частоозерском округе Курганской области погибли оба водителя. В полиции уточнили, что ДТП произошло 29 октября в 14:30 минут на автодороге «Подъезд к городу Ишим». «Водитель 1958 года рождения на автомобиле Volvo с полуприцепом осуществлял движение в сторону Омска. Во встречно направлении двигался автомобиль той же марки (автовоз) под управлением водителя 1961 года рождения. На 431 км трассы произошло столкновение двух машин. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». После удара один из грузовиков съехал с дороги и перевернулся, в другом — произошло возгорание. Два пассажира (мужчины 1987 годов рождения), которые находились в автовозе, с травмами доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют обстоятельства дорожно происшествия. Ранее в ГИБДД призвали курганских водителей быть осторожными из-за гололедицы и снега. Автовладельцам рекомендовали не превышать скоростной режим, не совершать обгоны и увеличить интервал между транспортными средствами.

В результате столкновения двух грузовых машина на трассе в Частоозерском округе Курганской области погибли оба водителя. В полиции уточнили, что ДТП произошло 29 октября в 14:30 минут на автодороге «Подъезд к городу Ишим». «Водитель 1958 года рождения на автомобиле Volvo с полуприцепом осуществлял движение в сторону Омска. Во встречно направлении двигался автомобиль той же марки (автовоз) под управлением водителя 1961 года рождения. На 431 км трассы произошло столкновение двух машин. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». После удара один из грузовиков съехал с дороги и перевернулся, в другом — произошло возгорание. Два пассажира (мужчины 1987 годов рождения), которые находились в автовозе, с травмами доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют обстоятельства дорожно происшествия. Ранее в ГИБДД призвали курганских водителей быть осторожными из-за гололедицы и снега. Автовладельцам рекомендовали не превышать скоростной режим, не совершать обгоны и увеличить интервал между транспортными средствами.