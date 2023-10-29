Зачастую медики на передовой делают перевязки солдатам в бронеавтомобиле на ходу. В вопросе спасения российских военных не нужно терять ни секунды. Особенности работы медицинских работников в зоне спецоперации показал Пятый канал.
«Линия соприкосновения — в нескольких километрах. Артобстрел. Перевязку раненому делают прямо в медицинском бронемобиле на ходу. Важна каждая секунда», — передает Пятый канал. Отмечается, что перед медиками стоит главная задача — стабилизировать раненого бойца, чтобы дальше отправить его в больницу.
Однако сложные операции иногда приходится проводить в полевых условиях. «Нередко приходилось спасать конечности, восстанавливать сосудистый пучок — это артерии, вены», — рассказал врач-хирург с позывным «Горец».
Опрошенные медики ранее были гражданскими врачами, однако после начала спецоперации добровольно отправились на передовую спасать российских военных. «Все, что мы делаем на нашем этапе, мы делаем с максимальной отдачей и очень сопереживаем каждому пациенту нашему», — отметил врач анестезиолог-реаниматолог Александр.
Врач-хирург Сергей Кучиц рассказал, что в медики на передовой прилагают все усилия, которые иногда находятся за гранью, чтобы провести сложные операции в полевых условиях. По этому медицина на передовой сильно отличается от гражданской.
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