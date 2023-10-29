29 октября 2023

Разрешение противоречий в Азии ускорит темпы сотрудничества РФ и Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, мишустин михаил, смаилов алихан, асадов али идаят оглу, мохбар мохаммад
Политическая стабильность в регионе — основа для экономического взаимодействия стран Фото:

Противоречия между странами Азии могут нарушить темпы реализации инфраструктурных проектов России и Ирана. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ, директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов.

«Основное препятствие — это политическая нестабильность в Азии. Мы же понимаем, что сотрудничество невозможно реализовать без привлечения Азербайджана, Афганистана, Пакистана и ряда других государств, у которых есть сложные взаимоотношения друг с другом, либо сложности в отношениях с Ираном», — объяснил Громов. По его словам, всем странам региона нужно преодолеть политические разногласия и осознать экономические выгоды от реализации совместных проектов.

Ранее президент России Владимир Путин на подписании межправительственного соглашения с Ираном о строительстве железной дороги Решт-Астара рассказал про преимущества транспортного коридора «Север-Юг». «Уникальная транспортная артерия „Север-Юг“, частью которой станет железная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами», — отметил тогда президент.

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Противоречия между странами Азии могут нарушить темпы реализации инфраструктурных проектов России и Ирана. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ, директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. «Основное препятствие — это политическая нестабильность в Азии. Мы же понимаем, что сотрудничество невозможно реализовать без привлечения Азербайджана, Афганистана, Пакистана и ряда других государств, у которых есть сложные взаимоотношения друг с другом, либо сложности в отношениях с Ираном», — объяснил Громов. По его словам, всем странам региона нужно преодолеть политические разногласия и осознать экономические выгоды от реализации совместных проектов. Ранее президент России Владимир Путин на подписании межправительственного соглашения с Ираном о строительстве железной дороги Решт-Астара рассказал про преимущества транспортного коридора «Север-Юг». «Уникальная транспортная артерия „Север-Юг“, частью которой станет железная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами», — отметил тогда президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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