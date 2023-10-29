Разрешение противоречий в Азии ускорит темпы сотрудничества РФ и Ирана

29 октября 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Политическая стабильность в регионе — основа для экономического взаимодействия стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Противоречия между странами Азии могут нарушить темпы реализации инфраструктурных проектов России и Ирана. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ, директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. «Основное препятствие — это политическая нестабильность в Азии. Мы же понимаем, что сотрудничество невозможно реализовать без привлечения Азербайджана, Афганистана, Пакистана и ряда других государств, у которых есть сложные взаимоотношения друг с другом, либо сложности в отношениях с Ираном», — объяснил Громов. По его словам, всем странам региона нужно преодолеть политические разногласия и осознать экономические выгоды от реализации совместных проектов. Ранее президент России Владимир Путин на подписании межправительственного соглашения с Ираном о строительстве железной дороги Решт-Астара рассказал про преимущества транспортного коридора «Север-Юг». «Уникальная транспортная артерия „Север-Юг“, частью которой станет железная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами», — отметил тогда президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Противоречия между странами Азии могут нарушить темпы реализации инфраструктурных проектов России и Ирана. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ, директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. «Основное препятствие — это политическая нестабильность в Азии. Мы же понимаем, что сотрудничество невозможно реализовать без привлечения Азербайджана, Афганистана, Пакистана и ряда других государств, у которых есть сложные взаимоотношения друг с другом, либо сложности в отношениях с Ираном», — объяснил Громов. По его словам, всем странам региона нужно преодолеть политические разногласия и осознать экономические выгоды от реализации совместных проектов. Ранее президент России Владимир Путин на подписании межправительственного соглашения с Ираном о строительстве железной дороги Решт-Астара рассказал про преимущества транспортного коридора «Север-Юг». «Уникальная транспортная артерия „Север-Юг“, частью которой станет железная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами», — отметил тогда президент.