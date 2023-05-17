Путин объявил о новой схеме выхода России на мировые рынки

Союзником в этом процессе будет Иран

17 мая 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин представил союзника России по интеграции в мировую экономику Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин объявил о новой схеме интеграции России в мировую экономику. Его союзником в этом процессе стал лидер Ирана Эбрахим Раиси, комментируют эксперты смыслы подписания 17 мая соглашения о совместном строительстве железной дороги на севере азиатской страны. По словам политологов, этот проект не только позволит перенаправить российский экспорт и импорт на фоне санкций, но и является сигналом Западу о еще большем сближении России и Ирана. Путин и Раиси участвовали в церемонии подписания соглашения между правительствами России и Ирана по видеосвязи. Стороны договорились о совместном финансировании проектирования и строительства железной дороги на участке Решт — Астара, что на севере Ирана. «Соглашение дает старт реализации действительно масштабного проекта по созданию международного транспортного коридора „Север—Юг“. Это сквозная транспортная артерия, которая призвана связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана», — подчеркнул президент Путин. Со своим давним соратником президентом Ирана Эбрахимом Раиси российский лидер общался по видеосвязи Фото: kremlin.ru Протяженность этого пути 162 км. Самой идее уже 20 лет, напомнил российский лидер, но только сейчас она начала воплощаться в жизнь. «То, что мы успешно взаимодействуем в рамках столь крупного проекта, отражает высокий уровень, взаимовыгодный характер российско-иранских отношений. И в России, и в Иране укреплению торгово-экономических и других двусторонних связей придается действительно первостепенное значение», — отметил Путин. По словам президента, коридор «Север—Юг» в конечном счете изменит глобальные транспортные потоки и будет более выгоден для всех. «Доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбаи займет около 10 суток. По традиционным торговым маршрутам время в пути составляет до 30—45 суток. Заметно вырастут объемы грузопотоков, будет укрепляться транзитный потенциал двух наших государств», — подчеркнул глава государства и добавил, что следующий шаг в развитии этого проекта — подписание трехстороннего соглашения между Россией, Ираном и Азербайджаном. Строительство железной дороги в северной части Ирана позволит России нарастить грузопоток на мировые рынки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подписание соглашения с Ираном именно сейчас политолог Александр Васильев связывает с рисками, которые несут России западные санкции. Совсем недавно представители Евросоюза заявляли о намерении полностью запретить транзит через РФ. В этом смысле стимулирование строительства коридора «Север — Юг», помощь Ирану в строительстве железнодорожной ветки на севере страны — вполне перспективная и рабочая схема, которую предложил президент Путин считает эксперт. «Местность, о которой идет речь, представляет собой сложный горный участок. Проект серьезный. Но Россия идет на него, потому что есть риски, что транзит будет сокращаться, надеяться только на Китай и Турцию нельзя. Поэтому коридор с Ираном становится стратегическим путем снабжения для России», — пояснил Васильев. Новость по теме Россия и Иран подписали соглашение о создании железнодорожного коридора Решт — Астара В России за последний год заметно изменился баланс грузовых и пассажирских потоков: они переориентируются с Запада на Восток и на Юг, объяснил URA.RU директор Института транспортного планирования Михаил Якимов. «Это показывает, как инфраструктура догоняет политические изменения, ведь интеграция России в мировую экономику связана с этими политическими изменениями. Если есть страны на Юге, в Азии, готовые к сотрудничеству, нужно задействовать возможности, чтобы организовать обмен с этими странами. Транспортный коридор через Иран — перспективен для России», — объяснил решение Путина эксперт. В подписании соглашения между Россией и Ираном о строительстве железнодорожной ветки директор Независимого института стратегических оценок, профессор МГИМО Сергей Ознобищев видит посыл Путина Западу о том, что сближение двух стран продолжается. «Такого рода проекты говорят о высоких политических договоренностях. Россия переориентируется на Юг. Соглашение имеет символическое значение. Между Россией и Ираном, который давно находится в противовесе Западу, будет развиваться трансграничное сотрудничество. Это станет своего рода уколом для экономики, который стимулирует развитие», — резюмировал Ознобищев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин объявил о новой схеме интеграции России в мировую экономику. Его союзником в этом процессе стал лидер Ирана Эбрахим Раиси, комментируют эксперты смыслы подписания 17 мая соглашения о совместном строительстве железной дороги на севере азиатской страны. По словам политологов, этот проект не только позволит перенаправить российский экспорт и импорт на фоне санкций, но и является сигналом Западу о еще большем сближении России и Ирана. Путин и Раиси участвовали в церемонии подписания соглашения между правительствами России и Ирана по видеосвязи. Стороны договорились о совместном финансировании проектирования и строительства железной дороги на участке Решт — Астара, что на севере Ирана. «Соглашение дает старт реализации действительно масштабного проекта по созданию международного транспортного коридора „Север—Юг“. Это сквозная транспортная артерия, которая призвана связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана», — подчеркнул президент Путин. Протяженность этого пути 162 км. Самой идее уже 20 лет, напомнил российский лидер, но только сейчас она начала воплощаться в жизнь. «То, что мы успешно взаимодействуем в рамках столь крупного проекта, отражает высокий уровень, взаимовыгодный характер российско-иранских отношений. И в России, и в Иране укреплению торгово-экономических и других двусторонних связей придается действительно первостепенное значение», — отметил Путин. По словам президента, коридор «Север—Юг» в конечном счете изменит глобальные транспортные потоки и будет более выгоден для всех. «Доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбаи займет около 10 суток. По традиционным торговым маршрутам время в пути составляет до 30—45 суток. Заметно вырастут объемы грузопотоков, будет укрепляться транзитный потенциал двух наших государств», — подчеркнул глава государства и добавил, что следующий шаг в развитии этого проекта — подписание трехстороннего соглашения между Россией, Ираном и Азербайджаном. Подписание соглашения с Ираном именно сейчас политолог Александр Васильев связывает с рисками, которые несут России западные санкции. Совсем недавно представители Евросоюза заявляли о намерении полностью запретить транзит через РФ. В этом смысле стимулирование строительства коридора «Север — Юг», помощь Ирану в строительстве железнодорожной ветки на севере страны — вполне перспективная и рабочая схема, которую предложил президент Путин считает эксперт. «Местность, о которой идет речь, представляет собой сложный горный участок. В России за последний год заметно изменился баланс грузовых и пассажирских потоков: они переориентируются с Запада на Восток и на Юг, объяснил URA.RU директор Института транспортного планирования Михаил Якимов. «Это показывает, как инфраструктура догоняет политические изменения, ведь интеграция России в мировую экономику связана с этими политическими изменениями. Если есть страны на Юге, в Азии, готовые к сотрудничеству, нужно задействовать возможности, чтобы организовать обмен с этими странами. Транспортный коридор через Иран — перспективен для России», — объяснил решение Путина эксперт. В подписании соглашения между Россией и Ираном о строительстве железнодорожной ветки директор Независимого института стратегических оценок, профессор МГИМО Сергей Ознобищев видит посыл Путина Западу о том, что сближение двух стран продолжается. «Такого рода проекты говорят о высоких политических договоренностях. Россия переориентируется на Юг. Соглашение имеет символическое значение. Между Россией и Ираном, который давно находится в противовесе Западу, будет развиваться трансграничное сотрудничество. Это станет своего рода уколом для экономики, который стимулирует развитие», — резюмировал Ознобищев.