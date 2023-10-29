Главный раввин РФ ждет жесткого ответа на кавказских митингах

Проявление агрессии ослепленных ненавистью экстремистов в Черкесске и Нальчике получат жесткий отпор со стороны представителей правоохранительных органов. Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар в интервью «Газета.Ru».
«[Мы можем] позаботиться о том, чтобы ядовитые семена экстремизма и терроризма не проросли на нашей земле. <…>. Федеральные власти это понимают <…>. Я не сомневаюсь, что агрессивные действия ослепленных ненавистью экстремистов в Черкесске и Нальчике получат жесткий отпор со стороны правоохранительных органов», — подчеркнул Лазар в разговоре с «
Событиям на Северном Кавказе предшествовала «пропаганда экстремизма» в интернете. В последнее время атаки террористов, конфликты между государствами только нарастают. В России отношения между народами строятся на принципах взаимного уважения, но сейчас эти отношения проверяются на прочность. Раввин призвал жителей страны «сделать все возможное» для сохранения взаимоуважения между представителями культур.
Ранее в аэропорте сотни жителей Дагестана собрались около аэропорта города Каспийска, где должен был приземлиться самолет из Израиля. Люди пришли с плакатами «Детоубийцам нет места в Дагестане». В аэропорт Махачкалы на фоне митингов прибыл спецназ.
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