29 октября 2023

Главный раввин РФ ждет жесткого ответа на кавказских митингах

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Ханука.Москва, евреи, берл лазар, ханука, праздник Ханука
Раввин призвал жителей страны «сделать все возможное» для сохранения взаимоуважения Фото:

Проявление агрессии ослепленных ненавистью экстремистов в Черкесске и Нальчике получат жесткий отпор со стороны представителей правоохранительных органов. Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар в интервью «Газета.Ru».

«[Мы можем] позаботиться о том, чтобы ядовитые семена экстремизма и терроризма не проросли на нашей земле. <…>. Федеральные власти это понимают <…>. Я не сомневаюсь, что агрессивные действия ослепленных ненавистью экстремистов в Черкесске и Нальчике получат жесткий отпор со стороны правоохранительных органов», — подчеркнул Лазар в разговоре с «Газета.Ru».

Событиям на Северном Кавказе предшествовала «пропаганда экстремизма» в интернете. В последнее время атаки террористов, конфликты между государствами только нарастают. В России отношения между народами строятся на принципах взаимного уважения, но сейчас эти отношения проверяются на прочность. Раввин призвал жителей страны «сделать все возможное» для сохранения взаимоуважения между представителями культур.

Ранее в аэропорте сотни жителей Дагестана собрались около аэропорта города Каспийска, где должен был приземлиться самолет из Израиля. Люди пришли с плакатами «Детоубийцам нет места в Дагестане». В аэропорт Махачкалы на фоне митингов прибыл спецназ.

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Проявление агрессии ослепленных ненавистью экстремистов в Черкесске и Нальчике получат жесткий отпор со стороны представителей правоохранительных органов. Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар в интервью «Газета.Ru». «[Мы можем] позаботиться о том, чтобы ядовитые семена экстремизма и терроризма не проросли на нашей земле. <…>. Федеральные власти это понимают <…>. Я не сомневаюсь, что агрессивные действия ослепленных ненавистью экстремистов в Черкесске и Нальчике получат жесткий отпор со стороны правоохранительных органов», — подчеркнул Лазар в разговоре с «Газета.Ru». Событиям на Северном Кавказе предшествовала «пропаганда экстремизма» в интернете. В последнее время атаки террористов, конфликты между государствами только нарастают. В России отношения между народами строятся на принципах взаимного уважения, но сейчас эти отношения проверяются на прочность. Раввин призвал жителей страны «сделать все возможное» для сохранения взаимоуважения между представителями культур. Ранее в аэропорте сотни жителей Дагестана собрались около аэропорта города Каспийска, где должен был приземлиться самолет из Израиля. Люди пришли с плакатами «Детоубийцам нет места в Дагестане». В аэропорт Махачкалы на фоне митингов прибыл спецназ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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