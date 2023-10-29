Следственный комитет займется массовыми беспорядками в аэропорту Дагестана

29 октября 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

По факту массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, возбуждено уголовное дело Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Республики Дагестан по факту массовых беспорядков в аэропорту Каспийска возбудило уголовное дело. Об этом сообщает издания Readovka в своем telegram-канале. «СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье 212, а именно организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества», — сообщает издание. Также силовики продолжают активно прибывать к махачкалинскому аэропорту. Ранее в Дагестане протестующие ворвались в аэропорт, продолжая искать «беженцев из Израиля». Сейчас аэропорт закрыт из-за беспорядков. В небе над авиагаванью кружат самолеты из Нижневартовска и Москвы. В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ.

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Республики Дагестан по факту массовых беспорядков в аэропорту Каспийска возбудило уголовное дело. Об этом сообщает издания Readovka в своем telegram-канале. «СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье 212, а именно организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества», — сообщает издание. Также силовики продолжают активно прибывать к махачкалинскому аэропорту. Ранее в Дагестане протестующие ворвались в аэропорт, продолжая искать «беженцев из Израиля». Сейчас аэропорт закрыт из-за беспорядков. В небе над авиагаванью кружат самолеты из Нижневартовска и Москвы. В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ.