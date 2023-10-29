29 октября 2023

Следственный комитет займется массовыми беспорядками в аэропорту Дагестана

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Машины. Москва, следственный комитет, следственный комитет рф
По факту массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, возбуждено уголовное дело Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Республики Дагестан по факту массовых беспорядков в аэропорту Каспийска возбудило уголовное дело. Об этом сообщает издания Readovka в своем telegram-канале.

«СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье 212, а именно организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества», — сообщает издание. Также силовики продолжают активно прибывать к махачкалинскому аэропорту.

Ранее в Дагестане протестующие ворвались в аэропорт, продолжая искать «беженцев из Израиля». Сейчас аэропорт закрыт из-за беспорядков. В небе над авиагаванью кружат самолеты из Нижневартовска и Москвы. В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ.

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Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Республики Дагестан по факту массовых беспорядков в аэропорту Каспийска возбудило уголовное дело. Об этом сообщает издания Readovka в своем telegram-канале. «СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье 212, а именно организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества», — сообщает издание. Также силовики продолжают активно прибывать к махачкалинскому аэропорту. Ранее в Дагестане протестующие ворвались в аэропорт, продолжая искать «беженцев из Израиля». Сейчас аэропорт закрыт из-за беспорядков. В небе над авиагаванью кружат самолеты из Нижневартовска и Москвы. В аэропорт Махачкалы прибыл спецназ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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