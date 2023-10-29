Знаменитая скульптура из Кургана попала в выпуск шоу на НТВ. Скрин

Памятник «Чужому» из Кургана показали в выпуске «Своя игра» на НТВ

30 октября 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Скульптуру установили в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Скульптура «Чужого» из Кургана, о которой говорили в выпуске телеведущего Ивана Урганта, попала в шоу «Своя игра» на телеканале НТВ. Программа вышла в эфир 29 октября 2023 года. «Памятник этому инопланетному монстру можно увидеть в центральном парке культуры и отдыха Кургана», — задал вопрос ведущий. «Чужой», — ответил один из участников. Ранее сообщалось, что вандалы повредили скульптуру «Чужого», оторвав у нее лапу и выломав ядра. Сам памятник появился в ЦПКиО в апреле 2021 года. Выпуск с «Чужим» вышел в эфир 29 октября Скриншот выпуска шоу «Своя игра»

Скульптура «Чужого» из Кургана, о которой говорили в выпуске телеведущего Ивана Урганта, попала в шоу «Своя игра» на телеканале НТВ. Программа вышла в эфир 29 октября 2023 года. «Памятник этому инопланетному монстру можно увидеть в центральном парке культуры и отдыха Кургана», — задал вопрос ведущий. «Чужой», — ответил один из участников. Ранее сообщалось, что вандалы повредили скульптуру «Чужого», оторвав у нее лапу и выломав ядра. Сам памятник появился в ЦПКиО в апреле 2021 года.