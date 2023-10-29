29 октября 2023
28 октября 2023

Знаменитая скульптура из Кургана попала в выпуск шоу на НТВ. Скрин

Памятник «Чужому» из Кургана показали в выпуске «Своя игра» на НТВ
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Чужой в ЦПКиО. Курган, арт объект, чужой
Скульптуру установили в 2021 году Фото:

Скульптура «Чужого» из Кургана, о которой говорили в выпуске телеведущего Ивана Урганта, попала в шоу «Своя игра» на телеканале НТВ. Программа вышла в эфир 29 октября 2023 года.

«Памятник этому инопланетному монстру можно увидеть в центральном парке культуры и отдыха Кургана», — задал вопрос ведущий. «Чужой», — ответил один из участников.

Ранее сообщалось, что вандалы повредили скульптуру «Чужого», оторвав у нее лапу и выломав ядра. Сам памятник появился в ЦПКиО в апреле 2021 года.

Выпуск с «Чужим» вышел в эфир 29 октября
Выпуск с «Чужим» вышел в эфир 29 октября

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Скульптура «Чужого» из Кургана, о которой говорили в выпуске телеведущего Ивана Урганта, попала в шоу «Своя игра» на телеканале НТВ. Программа вышла в эфир 29 октября 2023 года. «Памятник этому инопланетному монстру можно увидеть в центральном парке культуры и отдыха Кургана», — задал вопрос ведущий. «Чужой», — ответил один из участников. Ранее сообщалось, что вандалы повредили скульптуру «Чужого», оторвав у нее лапу и выломав ядра. Сам памятник появился в ЦПКиО в апреле 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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