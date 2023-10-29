Скульптуру установили в 2021 году
Скульптура «Чужого» из Кургана, о которой говорили в выпуске телеведущего Ивана Урганта, попала в шоу «Своя игра» на телеканале НТВ. Программа вышла в эфир 29 октября 2023 года.
«Памятник этому инопланетному монстру можно увидеть в центральном парке культуры и отдыха Кургана», — задал вопрос ведущий. «Чужой», — ответил один из участников.
Ранее сообщалось, что вандалы повредили скульптуру «Чужого», оторвав у нее лапу и выломав ядра. Сам памятник появился в ЦПКиО в апреле 2021 года.
Выпуск с «Чужим» вышел в эфир 29 октября
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