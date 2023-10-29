В Совфеде рассказали, куда потратят семь триллионов рублей бюджета

В 2024 году бюджет России, а именно семь триллионов рублей, распределят по всем значимым социальным сферам. Об этом рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.
«Бюджет России 2024 года абсолютно социальный. Разница между расходами на национальную оборону и социальную политику небольшая. При этом социальные расходы составляют более 30%, а точнее, 30,5% от бюджета. Это достаточные средства», — передают слова Перминовой журналисты «Парламентской газеты». Федеральные расходы — семь триллионов рублей планируют распределить по всем значимым социальным сферам.
По словам председателя, отказываться ни от чего не придется. Это связано не только с присоединением новых территорий, но и с увеличением расходов на статьи.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что проект Федерального бюджета на 2024 год — военный. Расходы на оборону и безопасность сильно возрастут, однако все социальные обязательства государство выполнит в полном объеме. Уже запланирована индексация пенсий, всех видов пособий, материнского капитала.
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