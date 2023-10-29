Иностранные банки решили держать средства на депозитах в ЦБ РФ

30 октября 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Больше половины банков по величине остатков на депозитах в ЦБ являются иностранными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банки, которые находятся под контролем у иностранных собственников — от 40% до 90% всех активов держат на депозитных счетах в Центральном Банке (ЦБ). Для зарубежных банков такой инструмент является безрисковым, в том числе с политической точки зрения, пишет «Коммерсант». «Больше половины банков из топ-30 по величине остатков на депозитах в ЦБ являются иностранными. <…> Для иностранных банков этот инструмент является абсолютно безрисковым, в том числе с политической точки зрения», — пишет « Коммерсант ». На 1 октября 2023 года лидером по объему остатков является Юникредит-банк (188 миллиардов рублей). У некоторых игроков (ОТП-банк, банк «Интеза», Дойче-банк) объем средств на депозитах ЦБ составляет от 40% до 90% от размера активов. Крупный банк в России с иностранным капиталом — Райффайзенбанк — за последнее время значительно нарастил остатки на депозитах в ЦБ примерно до 10 миллиардов рублей. Однако в процентном соотношении от активов это лишь до 5%. Ситибанк и Айсибиси-банк сократили остатки до нуля. Иностранные банки ведут себя достаточно осторожно. Выход иностранных «дочек» по политическим мотивам ограничен, так как чреват вступлением в отношения с подсанкционными российскими банками, поясняет финансовый эксперт Ольга Ульянова. Ранее Московская биржа лишилась крупнейшего иностранного акционера. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал пакет акций в размере 5,3% в капитале Московской биржи. Это было сделано с целью выйти из российских активов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банки, которые находятся под контролем у иностранных собственников — от 40% до 90% всех активов держат на депозитных счетах в Центральном Банке (ЦБ). Для зарубежных банков такой инструмент является безрисковым, в том числе с политической точки зрения, пишет «Коммерсант». «Больше половины банков из топ-30 по величине остатков на депозитах в ЦБ являются иностранными. <…> Для иностранных банков этот инструмент является абсолютно безрисковым, в том числе с политической точки зрения», — пишет «Коммерсант». На 1 октября 2023 года лидером по объему остатков является Юникредит-банк (188 миллиардов рублей). У некоторых игроков (ОТП-банк, банк «Интеза», Дойче-банк) объем средств на депозитах ЦБ составляет от 40% до 90% от размера активов. Крупный банк в России с иностранным капиталом — Райффайзенбанк — за последнее время значительно нарастил остатки на депозитах в ЦБ примерно до 10 миллиардов рублей. Однако в процентном соотношении от активов это лишь до 5%. Ситибанк и Айсибиси-банк сократили остатки до нуля. Иностранные банки ведут себя достаточно осторожно. Выход иностранных «дочек» по политическим мотивам ограничен, так как чреват вступлением в отношения с подсанкционными российскими банками, поясняет финансовый эксперт Ольга Ульянова. Ранее Московская биржа лишилась крупнейшего иностранного акционера. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал пакет акций в размере 5,3% в капитале Московской биржи. Это было сделано с целью выйти из российских активов.