В Челябинской области продлили ограничение на проезд по трассе М-5 «Урал»

30 октября 2023 в 07:10 Размер текста - 17 +

Водителей просят отказаться от поездок по автомобильной дороге М-5 «Урал» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области до девяти утра 30 октября продлено временное ограничение на проезд для пассажирского транспорта и грузовых машин от поворота на Чебаркуль до республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции на официальной странице в соцсети. «[Продлено] временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, <…> на участке 1548+651 (граница с Р. Башкортостан) — 1796+000 (развязка на г. Чебаркуль) автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ <…>. Ориентировочное время окончания ограничения движения 09:00 часов 30.10.2023», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий — сильного снега и ветра до 14 метров в секунду. Водителей просят по возможности отказаться от поездок по автомобильной дороге М-5 «Урал». Ранее в Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» вновь ввели ограничение для движения транспорта. Запрет действовал до трех утра 30 октября.

В Челябинской области до девяти утра 30 октября продлено временное ограничение на проезд для пассажирского транспорта и грузовых машин от поворота на Чебаркуль до республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции на официальной странице в соцсети. «[Продлено] временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, <…> на участке 1548+651 (граница с Р. Башкортостан) — 1796+000 (развязка на г. Чебаркуль) автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ <…>. Ориентировочное время окончания ограничения движения 09:00 часов 30.10.2023», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий — сильного снега и ветра до 14 метров в секунду. Водителей просят по возможности отказаться от поездок по автомобильной дороге М-5 «Урал». Ранее в Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» вновь ввели ограничение для движения транспорта. Запрет действовал до трех утра 30 октября.