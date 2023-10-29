29 октября 2023
28 октября 2023

В Челябинской области продлили ограничение на проезд по трассе М-5 «Урал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , проезд закрыт
Водителей просят отказаться от поездок по автомобильной дороге М-5 «Урал» Фото:

В Челябинской области до девяти утра 30 октября продлено временное ограничение на проезд для пассажирского транспорта и грузовых машин от поворота на Чебаркуль до республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции на официальной странице в соцсети.

«[Продлено] временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, <…> на участке 1548+651 (граница с Р. Башкортостан) — 1796+000 (развязка на г. Чебаркуль) автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ <…>. Ориентировочное время окончания ограничения движения 09:00 часов 30.10.2023», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий — сильного снега и ветра до 14 метров в секунду. Водителей просят по возможности отказаться от поездок по автомобильной дороге М-5 «Урал».

Ранее в Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» вновь ввели ограничение для движения транспорта. Запрет действовал до трех утра 30 октября.

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В Челябинской области до девяти утра 30 октября продлено временное ограничение на проезд для пассажирского транспорта и грузовых машин от поворота на Чебаркуль до республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции на официальной странице в соцсети. «[Продлено] временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, <…> на участке 1548+651 (граница с Р. Башкортостан) — 1796+000 (развязка на г. Чебаркуль) автодороги М5 Урал „Москва-Челябинск“ <…>. Ориентировочное время окончания ограничения движения 09:00 часов 30.10.2023», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий — сильного снега и ветра до 14 метров в секунду. Водителей просят по возможности отказаться от поездок по автомобильной дороге М-5 «Урал». Ранее в Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» вновь ввели ограничение для движения транспорта. Запрет действовал до трех утра 30 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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