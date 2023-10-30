Шойгу предупредил об угрозе столкновения ядерных держав

В мире есть угроза ядерной войны, предупредил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В мире создается угроза прямого столкновения ядерных держав из-за «линий западных стран» на обострение конфликта с Россией. Об этом предупредил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае.

«Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — сказал Шойгу. Министр уточнил: США и НАТО рассчитывают, что им удастся прорвать безопасность РФ и лишить страну воли к сопротивлению. Но ситуация в зоне СВО говорит об обратном, заключил Шойгу.

На прошлой неделе Россия провела учения по действиям стратегических ядерных сил. РФ отрабатывала возможное нанесение ядерного удара в ответ на такой же удар противника. Учения прошли успешно, констатировал после президент РФ Владимир Путин.