Шойгу предупредил об угрозе столкновения ядерных держав

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
В мире есть угроза ядерной войны, предупредил Сергей Шойгу Фото:

В мире создается угроза прямого столкновения ядерных держав из-за «линий западных стран» на обострение конфликта с Россией. Об этом предупредил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае.

«Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — сказал Шойгу. Министр уточнил: США и НАТО рассчитывают, что им удастся прорвать безопасность РФ и лишить страну воли к сопротивлению. Но ситуация в зоне СВО говорит об обратном, заключил Шойгу.

На прошлой неделе Россия провела учения по действиям стратегических ядерных сил. РФ отрабатывала возможное нанесение ядерного удара в ответ на такой же удар противника. Учения прошли успешно, констатировал после президент РФ Владимир Путин.

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В мире создается угроза прямого столкновения ядерных держав из-за «линий западных стран» на обострение конфликта с Россией. Об этом предупредил министр обороны РФ Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае. «Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — сказал Шойгу. Министр уточнил: США и НАТО рассчитывают, что им удастся прорвать безопасность РФ и лишить страну воли к сопротивлению. Но ситуация в зоне СВО говорит об обратном, заключил Шойгу. На прошлой неделе Россия провела учения по действиям стратегических ядерных сил. РФ отрабатывала возможное нанесение ядерного удара в ответ на такой же удар противника. Учения прошли успешно, констатировал после президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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