Правительство России компенсирует Тюмени затраты на тушение лесных пожаров

Правительство России направит Тюменской области 186 млн рублей в качестве компенсации затрат на тушение лесных пожаров. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.
«Тюменская область получит более 186 млн рублей из резервного фонда правительства РФ в качестве компенсации затрат на тушение лесных пожаров в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в 2023 году в Тюменской области ликвидировано 218 лесных пожаров. Больше 70% из них удалось остановить в течение первых суток. Ранее URA.RU рассказало, что такую помощь помимо Тюмени получат еще 10 регионов РФ.
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