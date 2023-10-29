29 октября 2023
28 октября 2023

Правительство России компенсирует Тюмени затраты на тушение лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В 2023 году в Тюменской области ликвидировали 218 лесных пожаров Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Правительство России направит Тюменской области 186 млн рублей в качестве компенсации затрат на тушение лесных пожаров. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.

«Тюменская область получит более 186 млн рублей из резервного фонда правительства РФ в качестве компенсации затрат на тушение лесных пожаров в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2023 году в Тюменской области ликвидировано 218 лесных пожаров. Больше 70% из них удалось остановить в течение первых суток. Ранее URA.RU рассказало, что такую помощь помимо Тюмени получат еще 10 регионов РФ.

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Правительство России направит Тюменской области 186 млн рублей в качестве компенсации затрат на тушение лесных пожаров. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «Тюменская область получит более 186 млн рублей из резервного фонда правительства РФ в качестве компенсации затрат на тушение лесных пожаров в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. Сообщается, что в 2023 году в Тюменской области ликвидировано 218 лесных пожаров. Больше 70% из них удалось остановить в течение первых суток. Ранее URA.RU рассказало, что такую помощь помимо Тюмени получат еще 10 регионов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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