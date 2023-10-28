Правительство РФ возместит регионам затраты на тушение лесных пожаров

28 октября 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

РФ выделит более 2,5 млрд рублей 11 регионам за помощь во время пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство России планирует направить более 2,5 млрд рублей регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, случившихся в этом году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «Более 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства России поступят в 11 субъектов: Якутию, Алтайский, Красноярский и Хабаровский край, Амурскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Томскую, Тюменскую области. А также деньги направят в Ханты-Мансийский автономный округ», — написала пресс-служба правительства региона в telegram-канале. Она дополнила, что расходы этих регионов на тушение возгораний весной и летом этого года превысили ранее выделенный объем средств на борьбу с лесными пожарами. Чтобы сократить риски для жителей и населенных пунктов, на некоторых территориях вводили режим ЧС, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику. Летом этого года в Ханты-Мансийском автономном округе было зафиксировано огромное количество пожаров. Только по состоянию на 9 июля спасатели тушили 35 пожаров на площади 13622,59 гектаров. И такая ситуация была на многих территориях России. Для помощи в тушении регионы направляли друг другу спасателей и дополнительную технику.

Правительство России планирует направить более 2,5 млрд рублей регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, случившихся в этом году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «Более 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства России поступят в 11 субъектов: Якутию, Алтайский, Красноярский и Хабаровский край, Амурскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Томскую, Тюменскую области. А также деньги направят в Ханты-Мансийский автономный округ», — написала пресс-служба правительства региона в telegram-канале. Она дополнила, что расходы этих регионов на тушение возгораний весной и летом этого года превысили ранее выделенный объем средств на борьбу с лесными пожарами. Чтобы сократить риски для жителей и населенных пунктов, на некоторых территориях вводили режим ЧС, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику. Летом этого года в Ханты-Мансийском автономном округе было зафиксировано огромное количество пожаров. Только по состоянию на 9 июля спасатели тушили 35 пожаров на площади 13622,59 гектаров. И такая ситуация была на многих территориях России. Для помощи в тушении регионы направляли друг другу спасателей и дополнительную технику.