После снегопадов в Свердловской области пройдут дожди

30 октября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Начавшаяся неделя будет менее снежной и более теплой по сравнению с предыдущей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области продолжатся снегопады, которые будут уже слабее предыдущих. Во второй половине недели теплый фронт принесет дождь, рассказал URA.RU синоптик Алексей Пулин. «Основной снег уже закончился, но слабые осадки будут продолжаться и сегодня, и завтра. Во вторник может быть некоторое усиление осадков, связанное с прохождением через Средний Урал небольшого циклона. В ночь на четверг будет проходить теплый фронт со снегом, переходящим в дождь», — сказал Пулин. По его мнению, за период плюсовой температуры, которая установится в регионе, снежный покров сократится, но вряд ли полностью сойдет. Такое же мнение озвучила ранее и главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

В Свердловской области продолжатся снегопады, которые будут уже слабее предыдущих. Во второй половине недели теплый фронт принесет дождь, рассказал URA.RU синоптик Алексей Пулин. «Основной снег уже закончился, но слабые осадки будут продолжаться и сегодня, и завтра. Во вторник может быть некоторое усиление осадков, связанное с прохождением через Средний Урал небольшого циклона. В ночь на четверг будет проходить теплый фронт со снегом, переходящим в дождь», — сказал Пулин. По его мнению, за период плюсовой температуры, которая установится в регионе, снежный покров сократится, но вряд ли полностью сойдет. Такое же мнение озвучила ранее и главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко.